Adelmo Casé faz show intimista e anima público no Parque Ecológico de Lauro de Freitas

Ao som da música ‘Jogue Tudo pro Alto’, o cantor Adelmo Casé abriu o show e agitou o público que foi aproveitar o domingo no Parque Ecológico de Lauro de Freitas, na tarde deste domingo (08/10/2017). A apresentação do artista faz parte do projeto Trilha das Artes, dirigido pelo ator Jackson Costa, que conta com grupos teatrais, capoeira, mágicos, contação de histórias, pintura facial, ceramista e muito mais, até o dia 15 de outubro.

No local, a prefeita Moema Gramacho, que foi prestigiar o show, falou sobre a ocupação dos equipamentos públicos e a importância em fazer eventos que possam envolver famílias inteiras.

“Fico feliz em ver esse espaço sendo ocupado por famílias que terão aqui um contato direto com a natureza, resgatando a cultura do piquenique. Mas além de música, tem teatro, poesia e arte”, disse a prefeita.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), Alexandre Marques, esse projeto tem crescido a cada semana e isso ajuda a fortalecer o conceito de respeito com o meio ambiente.

“É muito satisfatório ver os pais trazendo seus filhos para aproveitar o dia. O espaço já se consolidou e queremos fomentar a importância de preservar o meio ambiente de forma respeitosa, além do resgate os encontros familiares”, contou.

No repertório, Adelmo trouxe canções como ‘A Princesa e o Herói’, ‘Toda Menina Baiana’ e ‘Flores na Favela’, dando um perfil de show acústico. Para Casé, a ideia é fazer com que as pessoas curtam uma apresentação que traz essa mistura de ritmos mais calmos e elétricos.

“Fico feliz em fazer parte desse projeto que faz integração entre um espaço verde e famílias. Acho fundamental usar lugares públicos e mostrar que a cidade está viva”, contou o artista. Adelmo ainda dividiu o palco com convidados.

Trazendo boa parte da família, a agente de endemia, Marisa Gomes, 44, anos, pela primeira vez no parque, revelou ter ficado encantada com um ambiente tão acolhedor e organizado.

“Essa é minha primeira vez aqui e fiquei feliz por ser um ambiente familiar, sem bebidas alcoólicas e confusão”, explicou.

O Trilha das Artes é executado pela SEMARH, responsável pelo Parque Ecológico – que foi inteiramente restaurado no início do ano. Esse foi o terceiro final de semana do projeto que leva ao parque atrações nos sábados e domingos. Para encerrar a programação do Trilha das Artes, a cantora Ju Moraes traz seu samba para o Parque Ecológico no próximo domingo (15/10).