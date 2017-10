Ações promovidas pelo deputado José de Arimateia marcam Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais na Bahia

Durante toda esta terça-feira (03/10/2017), o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e Institutos de Pesquisas Afins da Bahia e defensor assíduo da causa animal, deputado estadual, José de Arimateia (PRB-BA), dedicou todo o seu dia para a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais, exaltada de primeiro a sete de outubro no Estado. A Lei 13.472/2016 de autoria do republicano, foi sancionada em 19 de janeiro de 2016 pelo Governo do Estado e objetiva disseminar o conhecimento, resguardar e cobrar o cumprimento dos direitos destes seres vivos, na semana que inclui o dia quatro de outubro, data exata do Dia Mundial dos Animais.

Pela manhã, o parlamentar abriu as atividades com a Feira de Adoção Animal e movimentou a Casa Legislativa. A iniciativa, executada pela quarta vez por José de Arimateia, ocorreu no estacionamento da ALBA com 20 cães e gatos, em parceria com a Organização Não Governamental (ONG), Pegadas de Amor.

O proponente da mobilização disse que enxerga neste âmbito uma verdadeira batalha a cada tentativa frustrada de conscientização, solicitações de apoio não atendida e a constatação de que a população e o Poder Público, ainda não conseguem compreender que cuidar de animais vai além de zelar pelo seu mero bem-estar e sobretudo, cuidar da própria Saúde Pública. “As ações que compõem este evento, nestes sete dias (entre primeiro e sete de outubro), têm para mim, enquanto parlamentar, o gosto do dever cumprido em favor de duas das causas que defendo, que são a dos animais e a da saúde”, explicou Arimateia.

Em seguida, o deputado caminhou em direção ao Plenarinho do Parlamento Baiano para realizar uma Audiência Pública em Alusão a Lei Estadual 13.472/2016. No ensejo, o republicano mencionou o prefeito do Rio de janeiro, Marcelo Crivella (PRB-RJ), que tornou realidade o Posto de Saúde Animal, que Arimateia visitou no último mês de setembro. “Vejo a iniciativa como grande inspiração para o que quero para nossa Bahia, onde já se pode somar cerca de duzentos mil animais abandonados à própria sorte”, disse.

A coordenadora do Posto e assessora da Subsecretaria do Bem Estar Animal da cidade do Rio de Janeiro, Sandra Mara, apresentou de forma minuciosa o Projeto completo do primeiro Posto de Saúde Animal do país, que fica situado no bairro em Bangu, zona oeste da cidade. Em quase quatro meses de fundação, o posto já realizou castrações, a parte de clínica geral em mais de 300 animais, além de apoio psicológico a cuidadores. “Realizamos cerca de 30 castrações por dia, além de já termos mais de mil animais com chips com a finalidade de investigar a pós adoção sempre visando o bem estar animal. Muito gratificante perceber o empenho e trabalho do deputado Arimateia aqui na Bahia”, relatou Sandra Mara, enfatizando que o prefeito Marcelo Crivella, pretende lançar mais nove postos similares na cidade maravilhosa.

Presente na Audiência Pública, a gerente do Centro de Zoonoses de Salvador, Geruza Moraes, relatou de forma detalhada o trabalho realizado com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), no que se refere ao abandono de animais, como também pontuou as campanhas de vacinação feitas pelos 250 postos da capital baiana e também discorreu sobre o Castramóvel, apontado por realizar 600 cirurgias por mês. “Acredito que deveria ter mais ações transversais, ou seja todos entes federativos cumprindo seu papel”, falou.

Também estiveram presentes, o veterinário e coordenador Geral do Zoológico de Salvador, Vinicíus Dantas, o biólogo e coordenador de Fiscalização da DIFIN, Miguel, e a administradora da Fazenda Modelo do Rio de Janeiro, Suellen Ribeiro, representando a médica veterinária e subsecretária de Bem Estar Animal, da Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais (SEPDA) da Prefeitura do Rio de Janeiro, Suzane Rizzo.

Sessão em Feira: Com o Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de Santana lotado, o deputado Arimateia, viabilizou uma Sessão Especial pelo Dia Internacional dos Animais, através do apoio do vereador Marcos Lima. A cerimônia aconteceu durante toda a tarde desta terça-feira (dia 3), e foi pensada pelo Dia Internacional dos Animais, exaltado amanhã (dia 4). Diversas autoridades e entidades do segmento compareceram ao evento.