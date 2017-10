Ações do CISP Regional de Feira de Santana são apresentadas à PGJ do Ministério Público

Ações articuladas pelo Comitê Interinstitucional em Segurança Pública de Feira de Santana (CISP) para melhoria da atuação em prol da sociedade foram apresentadas à procuradora-geral de Justiça (PGJ) Ediene Lousado na manhã de hoje, dia 23. Ela recebeu em seu gabinete promotores de Justiça e integrantes de instituições que compõem o comitê criado há um ano.

Dentre as ações destacadas pela promotora de Justiça Mônia Ghignone, consta o desenvolvimento da ronda escolar a partir de um protocolo de atuação integrada entre o Ministério Público, a Polícia Militar e a Delegacia do Menor. As iniciativas foram elogiadas pela PGJ, que parabenizou os componentes do CISP pela integração tão efetiva. “O Comitê é um importante instrumento de diagnóstico e construção de soluções. A contribuição de vocês é relevante para a sociedade de hoje e de amanhã”, registrou Ediene Lousado.

O CISP de Feira de Santana é composto pelo Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Município, Polícias Militar e Civil, Ordem dos Advogados do Brasil, Universidade Estadual de Feira de Santana, Clube de Diretores Lojistas, dentre outras instituições. Segundo o promotor de Justiça que coordena a Promotoria Regional de Feira de Santana, Lourival Miranda, um trabalho profícuo tem sido realizado pelo Comitê na comarca. Existem dificuldades, pontuou ele, destacando que elas não podem abater a vontade institucional em buscar soluções.

A reunião teve, também, a participação das promotoras de Justiça Mônica Barroso (coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social – Ceosp), Semiana Cardoso e Joselene Dias, a promotora Mônia Ghignone informou que alguns resultados já foram apresentados em reunião com o Comando-Geral da PM. Ela ressaltou a importância do projeto interinstitucional para o alinhamento da atuação, por meio do debate de diversas questões, identificação de prioridades e busca de soluções. O Comitê Interinstitucional em Segurança Pública de Feira de Santana conta com três câmaras para discussões mais específicas: Segurança Pública, Infância e Adolescente e Centro da Cidade.