Ação social de escola da rede municipal de Feira de Santana integra comunidade no bairro Campo Limpo

Cuidados com a saúde e a estética, relaxamento, palestras e ainda brincadeiras marcaram a ação social promovida na quarta-feira (11/10/2017), pela Escola Municipal Professor Wilson Moreira Mascarenhas, do bairro Campo Limpo, localizado em Feira de Santana. Familiares, a população e estudantes se divertiram no evento que promoveu a integração da comunidade e marcou a comemoração pelo Dia da Criança.

“Nossa intenção foi oferecer serviços para todos. Pais, responsáveis e estudantes cuidaram da beleza e da saúde durante a ação, que promoveu à interação entre a escola e os moradores do nosso entorno”, destaca a diretora da unidade de ensino, Sumaya Ramos Rodrigues.

Profissionais do Posto de Saúde da Família (PSF) do Novo Horizonte proferiram palestras sobre cuidados com a saúde; também ofereceram serviços como aferição da pressão e testes de glicemia. A comunidade ainda teve acesso a cortes de cabelo, manicure e massoterapia. As crianças participaram de diversas brincadeiras.

“A criança que não brinca não é feliz”, disse Phelipe Nery Santos, aluno do 5º ano. “Todos temos o direito a brincar e acho importante compartilhar este momento com nossos colegas e a comunidade”, defende.

“É muito bom que a família e a comunidade estejam dentro da escola, que conheçam e ampliem a visão de como ela funciona, sejam mais participativos no ambiente escolar. Os serviços oferecidos foram muito úteis e as crianças puderam se divertir bastante”, garante Zélia Silva dos Santos Fernandes, mãe do aluno Geovanni dos Santos Fernandes, também do 5º ano.