Ação conjunta apreende 200 quilos de maconha em Feira de Santana

Reinam Santos de Lima, José Alves Nogueira Neto e Daiane Cerqueira Silva foram presos na manhã deste domingo (01/10/201), em Feira de Santana. Juntos eles integravam uma quadrilha de tráfico de drogas que só no momento da prisão guardava 200 quilos de maconha é um de cocaína.

A primeira parte da droga, 59 quilos de maconha prensada, foi interceptada no veículo Onix branco de placa OVC – 0559, quando passava pelo posto policial da PRF, na BR 116 Sul. Condutor do veículo, Reinam informou a origem da maconha seguindo com os policiais para Santo Estevão onde, no bairro Marambaia, José Alves foi encontrado. Ele assumiu ter entregue a droga a Reinam.

Reinam contou ainda que encontraria uma mulher nas proximidades da Rodoviária de Feira de Santana para a entrega de mais drogas. Assim se deu a prisão de Daiane, que escondia em duas malas 104 tabletes de maconha e um de cocaína.

“Nossa meta é que os próximos meses sigam o mesmo ritmo de setembro, período em que a polícia baiana bateu o recorde do ano de apreensões de drogas. As operações conjuntas estão nos permitindo maiores resultados nas ações”, destacou o coordenador da Força Tarefa, major Marcelo Barreto.

Na operação conjunta, que contou com a união de esforços de policiais da Força Tarefa da SSP, PRF, Batalhão de Choque e Cipe/Litoral Norte foram recolhidos ainda cinco celulares. Os flagranteados e o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes de Feira de Santana.

*Com informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP Bahia).