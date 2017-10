Academia no Parque da Lagoa de Feira de Santana melhora a saúde de alunos

Luciane Ribeiro de Souza tinha problemas com a circulação sanguínea e colesterol alto. Os exercícios diários na Academia da Saúde Professor Nelson Nascimento, instalada no Parque da Lagoa Radialista Erivaldo Cerqueira, no bairro Baraúnas, amenizaram a situação.

Todos os dias, há dois anos, Luciane frequenta o espaço para exercícios. Deram resultado. “Melhorei muito. A diferença é grande. Antes da academia não me sentia assim, tão bem. Além de ficar em forma, economizo sem pagar mensalidade”, destaca.

Ela e outras dezenas de pessoas fazem as atividades físicas na Academia da Saúde, inteiramente grátis. Serviço oferecido pela Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Saúde. No sábado (30/09/2017), uma programação especial foi realizada no local, com aulas de zumba, swing baiano, limpeza de pele, além de orientações nutricionais, para marcar os três anos de implantação.

A enfermeira Jamiley Dias, referência técnica da Academia da Saúde, enfatiza o grande número de pessoas que utilizam o equipamento público. “São cerca de 60 pessoas, que vêm dos bairros Baraúnas, Centenário, Milton Gomes e Sobradinho em busca de promover a saúde corporal”, destaca.

No local são disponibilizados aparelhos de ginástica ao ar livre, além de contar com um educador físico, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, que promove aulas e presta orientações. O equipamento público ainda conta com os serviços da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), formada por nutricionista, educador físico, psicólogo, assistente social e também fisioterapeuta.