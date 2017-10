ABI Nacional lança na Bahia projeto de revitalização dos jornais do interior

O presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), jornalista Domingos Meirelles, esteve na Bahia esse mês para apresentar a síntese do projeto de revitalização dos jornais impressos do interior, desenvolvido pela ABI, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o apoio do governo da Bahia (SECOM), da Assembleia Legislativa do Estado, por meio de seu presidente Ângelo Coronel (PSD), do deputado estadual Marcelino Galo (PT) e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (Sinjorba). O projeto, que será implantado pioneiramente aqui no nosso Estado, será posteriormente levado para São Paulo e Minas Gerais que já esta em fase avançada, seguindo depois para o resto do país.

O projeto de revitalizações dos jornais do interior foi apresentado oficialmente durante a II Conferência do Jornal Grande Bahia (JGB), em Feira de Santana. Anteriormente, Meirelles palestrou, a convite do secretário de Comunicação Social da Bahia, André Curvello, no auditório da Procuradoria Geral do Estado (PGE), em Salvador, abordando o tema “Como enfrentar crises no exercício da função pública”. E visitou também o município de Cachoeira, sendo recepcionado pela Câmara de Vereadores local. O projeto está sendo conduzido pelo conselheiro e representante da ABI na Bahia, jornalista Fábio Costa Pinto.

Meirelles relatou que a ABI e as demais entidades participantes do projeto partilham do entendimento que a permanência do jornal impresso é fundamental para a preservação da própria memória nacional. “A mídia impressa oferece pluralidade de narrativas e diferentes leituras, e exerce destacado papel como guardiã fidedigna da história escrita. Não se pode fazer um estudo da memória de uma nação sem conhecer como agiam os atores desse passado”, destacou.

O noticiário do jornal impresso, o chamado registro do cotidiano, é considerado importante fonte primária pelo mundo acadêmico. Do ponto de vista historiográfico, ele possui a mesma credibilidade de um documento oficial. A adesão está sendo primorosa pela sua importância e necessidade dos veículos impressos, em diversas cidades e regiões baianas.

*Reportagem de Fábio Costa.