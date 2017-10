Abertura da XV Semana do Idoso ocorre no estacionamento da Prefeitura de Feira de Santana

A hipertensão e o diabetes ainda são as doenças que mais acometem a pessoa idosa. A observação é da enfermeira Isabela Machado, referência técnica em Saúde da Pessoa Idosa. Além dos fatores genéticos, as doenças são atribuídas à alimentação inadequada, rica em gorduras, açúcares e sódio, e ao sedentarismo.

“Por isso, estimulamos a prática da atividade física e orientamos para a mudança dos hábitos alimentares. Sendo assim, diminuem-se os riscos da pessoa ter maiores complicações, a exemplo das doenças cardíacas”, afirmou a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, durante a abertura da XV Semana do Idoso de Feira de Santana, realizada na manhã desta quarta-feira (04/10/2017), cujo tema é: ‘Bom Humor: O elixir para viver bem’.

E foi justamente com uma atividade de alongamento corporal, ministrada pelo educador físico Hugo Cruz, que o evento teve início, no estacionamento da Prefeitura, na avenida Getúlio Vargas. Participaram grupos de idosos de algumas instituições, a exemplo do Centro de Convivência para Idosos Dona Zazinha Cerqueira, que é mantido pelo Município, e outros desenvolvidos através das Unidades de Saúde da Família (USF).

A aposentada Heloísa Machado, diante dos seus 78 anos, mostrou que ainda tem vitalidade e disposição. E confirma que é na atividade física que ela encontra a energia que não lhe deixa parada. “O segredo pra chegar à minha idade com essa disposição é ter fé em Deus e exercitar a mente e o corpo”, disse.

Aos 65 anos Virgínia Leite comentou que consegue superar a artrite, artrose e a hérnia de disco se exercitando. “É gratificante chegar à minha idade fazendo o eu gosto: viajar e dançar”, afirmou essa senhora vaidosa, esbanjando charme e simpatia.

Durante a comemoração, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou a vacina contra a Influenza, que protege da gripe, e os idosos também puderam aferir a pressão e realizar o teste de glicemia.

Outras instituições parceiras, como o Hief, Uefs, Unimed e a Afas (Associação Feirense de Assistência Social), apresentaram os trabalhos desenvolvidos por cada uma delas, que são oferecidos aos idosos. A programação da XV Semana do Idoso prossegue nesta quinta-feira, 5, no Sesc, bairro Tomba.

Aos 93 anos, dona Margarida diz que joga fora “as coisas ruins”

Dona Margarida dos Reis, fez dos versos das músicas ‘Alegria, alegria’, de Caetano Veloso, e “O que é, o que é?”, de Gonzaguinha, trilhas da sua vida. Longeva, diga-se. “O que vier pra mim é lucro”, arremata depois de afirmar que está vivendo a vida. Alegremente, sempre.

Diz que a alegria de viver está diretamente relacionada ao tratamento recebido por parte dos familiares. “Sempre jogo fora as coisas ruins e vou levando a vida com alegria, aproveitando cada dia que Deus me da. Nunca perco uma oportunidade destas de me divertir”.

A idade da elétrica dona Margarida conta-se às décadas. Já passou de nove e se aproxima da metade da décima. “Tenho 93 anos”, comemora. Festeira por natureza, diz que não perde um arrasta-pé há muitos anos. “Se tocarem numa lata, tô dançando”.

Foi uma das centenas de idosos que participaram dos eventos relacionados à Semana do Idoso, realizado no estacionamento da Prefeitura, na manhã desta quarta-feira, 4 – o dia dedicado aquele que já passaram dos 60 foi comemorado no dia 1º.

Há mais de meio século se mudou de Muritiba, no Recôncavo, para Feira de Santana, onde morou vários anos num casebre de madeira na estação da época. Lembra que a viagem foi de trem. “Sempre gostei de festa”, diz a nonagenária, que se auto define como uma viúva alegre.

E quando fala da Micareta levanta os braços, como estivesse prestes a cair na folia. “Desde que vi a Micareta nunca mais perdi uma. Sempre gostei do Bacalhau na Vara”. É uma das testemunhas das mudanças da festa maior de Feira nas últimas cinco décadas. “Sou uma pessoa muito feliz”.