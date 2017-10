CensuraNuncaMais: 42 artistas participam da campanha ‘#342 artes – contra a censura e a difamação’

42 profissionais do setor da cultura participam da campanha ‘#342 artes — contra a censura e a difamação’. A campanha objetiva repudiar movimento conservador/reacionário, cuja atuação é demarcada com a finalidade de suprimir a liberdade, aprofundado a usurpação da República no Brasil.

Exemplo recente ocorreu quando conservadores atuaram contra a exposição ‘Queermuseu’, no Santader Cultural, em Porto Alegre; e a performance ‘La Bête’, no Museu de Arte Moderna, em São Paulo.

Protesto

Curador da ‘Queermuseu’, Gaudêncio Fidélis, rebate críticos e cobra reação. “Se não reagirmos, em seis meses a criminalização da arte terá sido consolidada”, afirmou.

#CensuraNuncaMais

A produtora cultural Paula Lavigne e o músico Caetano Veloso são idealizadores da campanha ‘#342Artes’, que mobilizou cantores, pintores e atores.

Confira vídeo