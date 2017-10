20º Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo recebe mais de 400 inscrições

Mais de 400 reportagens irão concorrer ao 20º Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo, que encerrou suas inscrições em 15 de outubro de 2017. Profissionais da imprensa de Norte a Sul do país participam da disputa especial de 20 anos da iniciativa que conta com inscrições de veículos como Zero Hora (RS), Revista Forbes (SP), Jornal o Liberal (PA), TV Globo (RJ), TV Verdes Mares (CE), Correio do Estado (MS), Correio Braziliense (DF), entre outros, além de representantes regionais como Correio Popular, EPTV Campinas, TV Band Campinas, rádios Globo-CBN e Brasil, além de sites e assessorias de imprensa.

A edição especial, que celebra as duas décadas de existência da maior premiação do interior do Estado de São Paulo, conta com 14 categorias em disputa. Para a Região Metropolitana de Campinas (RMC) são oito modalidades – Mídia Impressa, Fotojornalismo, Rádio, TV, Cinegrafista, Assessoria de Imprensa, Produto Universitário e Jornalismo On-line. E de caráter nacional são seis – Mídia Impressa, TV, Rádio, Jornalismo On-line, Cinegrafista e Fotojornalismo.

Cada uma das modalidades vale premiação de R$ 5 mil, com exceção da regional Produto Universitário que irá reconhecer o estudante vencedor com R$3 mil. Os materiais vencedores das categorias da RMC concorrem ainda ao Grande Prêmio Fundação FEAC-Iguatemi Campinas de Jornalismo, no valor de R$ 7 mil, destinado à melhor produção jornalística do ano (exceto Produto Universitário).

No total, o 20º Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo vai distribuir R$ 75 mil em prêmios.

A lista com os trabalhos finalistas nas categorias da RMC e nacional será conhecida em 22 de novembro. São três concorrentes por modalidade. A cerimônia de premiação ocorrerá na noite de 05 de dezembro, quando então serão conhecidos os vencedores.

Anualmente, o Prêmio FEAC de Jornalismo reúne parceiros que apoiam a iniciativa. A edição comemorativa de duas décadas conta com patrocínio máster do Iguatemi Campinas e apoio da Fundação Educar DPaschoal. Associação Campineira de Imprensa (ACI) e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo – regional Campinas – são parceiros institucionais.

*Com informações da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).