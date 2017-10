20ª edição da ‘Marcha para Jesus’ reúne fiéis de todo o Brasil no centro da capital baiana

As ruas do centro da capital baiana, foram tomadas por fiéis de todo o Brasil na tarde deste sábado, dia 30 de setembro, para realizar mais uma ‘Marcha para Jesus’. Com o tema “ Rei dos Reis”, os Bispos Átila e Jef comandaram uma verdadeira multidão de adoradores do Cristo. “Um dos momentos mais marcantes foi quando a Avenida 7 ficou de joelhos diante do pai para agradecer e louvar o Rei Jesus. Estar aqui na Marcha é sempre uma emoção diferente”, disse o Bispo Jef.

A festa que já faz parte do calendário de eventos soteropolitano, contou com o apoio do Vereador Alberto Braga que é também um dos incentivadores da Marcha na Capital desde as primeiras edições. “ A Marcha é um momento de reunir a família, derrubar muros e fazer novos laços. Marchar pra Jesus é um instante de união”, disse o edil. Caravanas de diversas parte do país cantaram os louvores de ponta a ponta fazendo um verdadeiro coro cristão nas ruas de Salvador. “ Tenho 25 anos e desde os 10 venho para cá. É uma emoção que não sei explicar, mas o todo poderoso de tudo sabe”, disse emocionada a estudante de Itabuna, Carine Ribeiro. O Bispo Átila destacou a grande participação dos Jovens na festa. “ É preciso que tenhamos um olhar para a juventude de nosso país. Esse ano trouxemos pela primeira vez um trio só para as crianças, pois entendemos que é preciso fazer com que o grupo se sinta atraído, divirta-se e aprenda sobre a palavra. Ver esses adolescentes pulando, cantando e dançando ao som da música que agradar ao senhor, não tem preço”, apontou.

Mais de 10 trios elétricos com nomes como: a Banda Renascer Praise, Banda do PA, Banda ao Cubo e o grupo Kartsbernea animaram os foliões de todas as idades. A festa continuou no palco armado na Praça Castro Alves para apresentação de diversos artistas do segmento Gospel. Entre eles: Intimidade Soul, Conceição Cabral, Monte Siani Roots, Tonzão, Atrios do Rei e muito mais. A prefeitura de Salvador forneceu uma grande estrutura para festa que incluiu: banheiros químicos, reordenamento do trânsito, iluminação e palco. João Roma, Chefe de Gabinete do prefeito ACM Neto, destacou a importância do evento para o município. “ Para a Prefeitura de Salvador é uma honra poder contribuir para um evento dessa magnitude.

A Marcha para Jesus é uma festa da família baiana e de todo o Brasil. Uma grande concentração e paz e adoração. Parabéns para todos os envolvidos”, enfatizou.