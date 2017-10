120 anos da Guerra de Canudos são celebrados na Bahia

Seminários, romaria, feira literária, exibições de documentários, exposições fotográficas, festival de arte, cultura e história estão marcando as celebrações pelos 120 anos da Guerra de Canudos. Na próxima segunda-feira (02/10/2017), no Museu Eugênio Teixeira Leal, que fica no Pelourinho, ocorrerá o “Seminário 120 anos de Canudos”, com a presença de representantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). O evento é promovido pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) em parceria com outras instituições.

Na programação, uma gama de temas que farão alusão à história da guerra, com destaques da memória, historiografia canudense e toda influência exercida por ela. Às 16 horas, uma Roda de Conversa vai abordar o tema “Canudos, Euclides da Cunha e Os Sertões”, com a participação do professor doutor José Carlos Barreto, do Departamento de Ciências Exatas (Dexa) da Uefs.

Como parte das atividades das comemorações, ocorrerá no campus da Uefs, nos dias 29 e 30 de novembro o seminário “Bello Monte/Canudos: 120 anos de memórias e narrativas”.