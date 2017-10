​​​Companhia carioca se apresenta na edição 2017 da FENATIFS

O 10º dia do Festival Nacional de Teatro Infantil (FENATIFS) 2017 contará com a participação do grupo carioca Cia. Crias da Casa, que apresenta nesta terça-feira (10/10/2017) o espetáculo ‘Sakurá’, em duas sessões, às 9h30 e também às 14h30, no Teatro do Centro de Cultura Amélio Amorim.

A montagem conta a história de um jovem que sonha em se tornar um grande Samurai e para isso terá que enfrentar seu maior inimigo. E de uma jovem que desde muito pequena foi prometida às tradições devendo se tornar uma gueixa, o que vai de encontro à sua vontade.

Com mais de uma década de atuação no mercado teatral, a Cia. Crias da Casa tem como característica principal a valorização dos múltiplos talentos de seus integrantes, que se desdobram nas diversas funções que compõe a montagem e execução de um espetáculo teatral.

Mais opções para esta terça-feira

Também em dois momentos, o espetáculo “Alice no País das Maravilhas” volta a ser apresentado (às 9 horas e às 14h30), pela Turma do Papum (SC), no Teatro Municipal Margarida Ribeiro.

No Teatro do Cuca, às 14h30, os alunos da escola municipal Antônio Brandão de Souza, localizada no distrito de Humildes apresentam “A menina bonita do laço de fita”. Logo depois, no mesmo local, será encenada a montagem “Acampamento de uma noite de verão”, pelos alunos da oficina Circo-Teatro do Amélio Amorim.

Pela Mostra Jovens Talentos, ainda no Cuca, teremos às 15h45, o espetáculo “Quede Água?”, com os integrantes da oficina de Teatro Adolescente do Centro Universitário de Cultura e Arte.

Apoio Institucional

O Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana faz parte dos eventos culturais calendarizados do Estado da Bahia e na 10ª edição conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/ 2016 Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro, sociedade civil, cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública (Lei nº 3.574/2015). A Cia Cuca é formada por artistas independentes que trabalham, desde 1998, com projetos socioeducativos e culturais e com a criação e produção de espetáculos voltados para a infância e juventude.

O Fenatifs conta também com o apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, parceria que fortifica e mantém vivo e pulsante o movimento do teatro para a Infância e Juventude na cidade de Feira de Santana – BA.