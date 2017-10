UFRB comemora 90 anos de Dona Dalva, a Doutora do Samba do Recôncavo da Bahia

Dona Dalva foi a primeira pessoa a receber o título honorífico de Doutora Honoris Causa outorgado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), o que muito honra e afirma o projeto dessa instituição. E não podia ser diferente. Conquistada pela luta histórica do povo do Recôncavo que tem como maior referência a sua riqueza e pujança cultural, nada mais sublime para esta universidade que constituir um marco na sua própria história, ao outorgar a primeira honraria como reconhecimento à trajetória de vida de uma mulher negra, descendente de africanos, integrante da Irmandade da Boa Morte, iniciada no samba desde a tenra infância, que fez da memória ancestral, do ofício do trabalho e da vida, a inspiração poética e musical de suas composições, cantos e grupos.

Com uma vivência que atravessa os séculos XX e XXI, Dona Dalva, nascida em 27 de setembro de 1927, no desabrochar da primavera, tem uma personalidade vibrante e altiva, sendo a alegria por onde passa. Liderou o movimento pela retomada do samba de roda na década de 1970, revitalizando a expressão cultural da tradição por todo o Território, tornando-se a referência da preservação do samba de roda, colaborando por intermédio da sua luta e caminhada, também, para o reconhecimento do samba como patrimônio histórico imaterial da cultura oral brasileira.

A UFRB, como instituição que produz arte, ciência, tecnologia, filosofia e cultura torna-se aprendiz de conhecimentos e sabedorias ancestrais, nos encontros de saberes com os sujeitos e o vivido, num movimento comum de transformação e ressignificação. Em sua função social, a UFRB cumpre dessa forma o seu dever de instituição emancipatória, que reconhece e dá voz aos diversos sujeitos e suas tessituras históricas, suas culturas de múltiplas expressões. Nesse caso, a reparação histórica dos valores, conhecimentos e produção material e imaterial do povo negro, na construção da vida, do país.

Salve Dona Dalva, a Doutora Honoris Causa do Samba de Roda do Recôncavo! Vida longa à belíssima Senhora e ao seu legado. Vida longa ao Samba.