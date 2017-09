Território Velho Chico recebe Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária

Começa nesta quinta-feira (28/09/2017), e segue até o dia 1º de outubro, a IVª Feira Territorial da Agricultura Familiar e Economia Solidária, com o tema Grandes oportunidades brotam em pequenos negócios. O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), será realizado na Praça Marechal Deodoro, município de Bom Jesus da Lapa, Território de Identidade Velho Chico.

O objetivo da feira é incentivar e estimular a agricultura familiar, além de proporcionar oportunidades de mercado e crescimento econômico desse segmento que é uma das atividades econômicas prioritárias no Território Velho Chico, formado, em sua maioria, pelo meio rural.

O evento, além de fomentar a economia local e do território, com a comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, contribuirá também para proporcionar momentos de interação social, cultural, formação e valorização das potencialidades locais.

Estrutura

Serão disponibilizadas 45 barracas, para os expositores da Vila da Agricultura Familiar, além de estandes do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF), Território Velho Chico, e das secretariais municipais, que irão oferecer diversos serviços ao público, a exemplo do Ponto cidadão, Serviços de Assistência social e de Saúde, além da realização de cursos e palestras. Haverá ainda um espaço de discussão e articulação das políticas públicas voltadas ao meio rural.

A iniciativa, que é realizada pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, por meio da Secretaria de Agricultura, conta com o apoio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR) Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater/SDR), e dos técnicos da SDR que atuam no SETAF do Território Velho Chico, que participam do processo de organização da feira.