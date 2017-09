Superintendente do Hospital das Clínicas recebe Comenda 2 de Julho na ALBA

O médico e professor Antonio Carlos Moreira Lemos, superintendente do Hospital Universitário Professor Edgard Lemos – Hospital das Clínicas -, recebeu a Comenda 2 de Julho em sessão na Assembleia Legislativa da Bahia nesta quinta-feira (28/09/2017). A mais alta honraria do Legislativo baiano foi proposta pelo deputado estadual Antonio Henrique Júnior (PP-BA) e entregue em cerimônia concorrida que contou com a ilustre presença do ex-governador e ex-reitor da UFBA, Professor Roberto Santos, e foi presidida pelo deputado Luiz Augusto (PP-BA).

Em seu discurso, o deputado Antonio Henrique Júnior fez um relato das contribuições do professor Lemos à medicina baiana e agradeceu aos serviços prestados à Bahia. “Salvar vidas e disseminar conhecimento são duas das mais nobres ações que o ser humano é capaz. Um profissional com reconhecida e respeitada carreira na Medicina e Saúde Pública nacional”, afirmou o parlamentar.

O professor Lemos, por sua vez, agradeceu aos familiares, amigos, colegas de trabalho na UFBA e na medicina, e ao deputado pela indicação. Em discurso emocionado, ele lembrou o papel da família, dos professores e da universidade na sua formação. O médico lembrou ainda a retomada das obras que realizou nesta atual gestão, muitas delas que estavam paradas quando ele assumiu.

A sessão contou ainda com as presenças da desembargadora Maria do Socorro Barreto, presidente do TJ-BA, do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, do vice-reitor da UFBA, Paulo Miguez, e de médicos e autoridades da pneumologia nacional, área de atuação do professor Lemos.