SESP fará limpeza geral em viadutos de Feira de Santana

Os viadutos de competência da Prefeitura Municipal de Feira de Santana vão passar por uma limpeza geral, que incluem serviços de varrição, lavagem e retirada de publicidade irregular, sobretudo cartazes, informou a Secretaria de Serviços Públicos (SESP).

O viaduto do cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e João Durval está sendo o primeiro a receber a manutenção, que é realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Limpeza Pública. No próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, as equipes da SESP iniciarão a limpeza no Complexo Viário Dr. Miraldo Gomes, no bairro Cidade Nova.

Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, Justiniano França, a iniciativa tem por finalidade a conservação dos equipamentos e a redução da poluição visual, que afeta a paisagem estética, causa estresse e influência até em acidentes de trânsito.

Ele disse que a Polícia Rodoviária Federal e a Superintendência Municipal de Trânsito estarão dando suporte a SESP, uma vez que se faz necessária a suspensão do tráfego de veículos por algumas horas, para a execução dos serviços de limpeza nos viadutos.