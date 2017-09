Secretaria da Saúde do Estado da Bahia lança campanha do Outubro Rosa com a meta de superar 500 mil mamografias.

A partir do dia 1º de outubro de 2017, unidades de saúde na capital e no interior ganharão uma iluminação especial, na cor rosa, como forma de chamar a atenção das mulheres para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A campanha do Outubro Rosa terá uma programação intensa, com a meta de realizar 20 mil mamografias no mês, ultrapassando assim a marca de 500 mil exames desde janeiro de 2015.

Também está prevista a realização de consultas, palestras, bem como um curso de radiologia, aula de ginástica e um motopasseio rosa. Uma ação inédita também será realizada em parceria com as Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacons) de todo o estado. Pacientes mastectomizadas por câncer de mama e que já tiveram findado o ciclo de quimioterapia serão encaminhadas ao Hospital da Mulher para a realização de consultas e, caso haja recomendação médica, realização de cirurgia reparadora.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, “a principal causa de morte por câncer entre mulheres se dá pelo câncer de mama e o diagnóstico precoce pode levar à cura. Além disso, quando precocemente descoberto pode-se evitar o procedimento cirúrgico de retirar a mama por completo, o que, para algumas mulheres, é como uma mutilação, ou ainda evitar procedimentos complementares como quimioterapia ou radioterapia, aumentando a sobrevida dessas pacientes e reduzindo a morbidade”, afirma o secretário.

Para fazer os exames de rastreamento do câncer de mama não é necessária a solicitação médica. A campanha atende gratuitamente mulheres de 50 a 69 anos, que precisam comparecer aos locais de exame com identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Caso alguma alteração seja verificada na mamografia, elas serão encaminhadas para exames complementares em unidades de referência e, quando necessário, iniciam o tratamento o quanto antes.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que na Bahia 12.900 novos casos de câncer vão acometer as mulheres em 2017, sendo 2.760 de mama e, destes, 1.000 ocorrerão em Salvador. Quando detectado em fase inicial, a doença pode alcançar até 95% de cura.

Fatores de risco

O câncer de mama não tem uma causa única. Diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, tais como: idade, fatores endócrinos, história reprodutiva, fatores comportamentais e ambientais, bem como fatores genéticos.

A idade, assim como em vários outros tipos de câncer, é um dos principais fatores que aumentam o risco de se desenvolver câncer de mama. O acúmulo de exposições ao longo da vida e as próprias alterações biológicas com o envelhecimento aumentam o risco. Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos.

Manter o peso corporal adequado, praticar atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor.

Programação preliminar

Durante todo o mês: iluminação rosa em unidades estaduais de saúde.

Mutirão de Mamografia

o Documentos necessários: levar original e cópia da Identidade, CPF, Cartão do SUS e Comprovante de Residência

o Horário de atendimento: a partir das 7h

NA CAPITAL BAIANA PERÍODO ATENDIMENTO/ DIA CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA (CICAN) 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 (DIAS ÚTEIS) 100/DIA MANSÃO DO CAMINHO – PAU DA LIMA 02 A 07 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA UNEB – CABULA 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA LAR HARMONIA – PIATÃ 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA VILA MILITAR – DENDEZEIROS 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2017 100/DIA MANSÃO DO CAMINHO – PAU DA LIMA 09 A 14 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA UNEB – CABULA 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA LAR HARMONIA – PIATÃ 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA VILA MILITAR – DENDEZEIROS 12 A 14 DE OUTUBRO DE 2017 100/DIA UPA MÃE HILDA DE JITOLU – LIBERDADE 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA HOSPITAL JOÃO BATISTA CARIBÉ – COUTOS 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA BASE COMUNITÁRIA DO NORDESTE DE AMARALINA 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA UPA MÃE HILDA DE JITOLU – LIBERDADE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA HOSPITAL JOÃO BATISTA CARIBÉ – COUTOS 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA INTERIOR PERÍODO ATENDIMENTO/ DIA MUNICÍPIO DE VALENÇA 02 A 19 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES 02 A 09 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS 13 A 14 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA MUNICÍPIO DE NOVA IBIÁ 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA MUNICÍPIO DE JEQUIÉ 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA MUNICÍPIO DE ITUBERÁ 23 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 160/DIA MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA 30 DE OUTUBRO A 3 DE NOVEMBRO DE 2017 160/DIA

Aulão de ginástica

o Local: Parque Costa Azul | Salvador-BA

o Data: 7 de outubro

o Horário: 7h30 às 8h30

Corrida

o Circuito Banco do Brasil de Corrida

o Largada: Praia de Piatã | Salvador-BA

o Data: 8 de outubro

o Horário: 7h

o Inscrições até o dia 4 de outubro no site www.circuitobancodobrasil.com.br

o Ação: distribuição de panfletos sobre a campanha

Motopasseio Rosa

o Saída do Centro Estadual de Oncologia (Cican)

o Endereço: Ladeira do Hospital Geral do Estado, 162 | Salvador-BA

o Data: 22 de outubro

o Horário: a partir das 9h

Palestras sobre o câncer de mama

o Unidade: Centro Estadual de Oncologia (Cican)

o Endereço: Ladeira do Hospital Geral do Estado, 162 | Salvador-BA

o Período: durante todo o mês

o Unidade: Hospital da Mulher

o Endereço: Rua Barão de Cotegipe, 1153 – Largo de Roma | Salvador-BA

o Período: durante todo o mês