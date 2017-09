Salvador: Palacete das Artes promove lançamento de livro, palestra e exposição

O Palacete das Artes promove neste sábado (30/09/2017), lançamento de livro, exibição de filme, prática de meditação, além de exposição. Das 15 às 18 horas, o Instituto Gurdjieff da Bahia apresenta o filme ‘A influência de um Mestre’ (dedicado aos ensinamentos de Gurdjieff), além de prática de meditação. O encontro é coordenado pela médica Tereza Rizério e pretende discutir questões como ‘Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o propósito da vida, e da vida humana em particular?’.

A partir das 17 horas, o escritor baiano Clovis Dattoli, lança o livro Longevidade – Como se preparar para uma vida longa e bem-sucedida (Editora Novo Século – selo “figurati”). O autor destaca que o tema longevidade está em maior evidência nos dias de hoje, por ser uma realidade que interessa a todos. “As pessoas estão vivendo mais e mais. A previsão é de que o grupo de habitantes com mais de 60 anos corresponderá a 30% do total da população em 2050, sendo que hoje já chega a 13%, o dobro da registrada em 1980”, avalia.

No livro, Dattoli faz um apanhado sobre a temática proposta (expectativa de vida em expansão, fase da aposentadoria, do envelhecimento etc.), além de trabalhar com resultados de pesquisas diversas, frases e pensamentos de pessoas famosas, em exemplos concretos e inspiradores, em depoimentos e, ainda, na própria experiência profissional e pessoal diretamente com os temas. Da metade para frente, foca mais objetivo na importância de se ter um projeto de vida para o pós-50, explicitando os fatores que devem ser considerados nessa preparação, incluindo modelo e ferramentas práticas para subsidiar o leitor.

Na Sala Contemporânea do museu estará à disposição de visitantes, fotografias de Paulo Luiz Coqueiro Andrade (Bahia), Gilvan Caldas de Sá Barreto Filho (Rio de Janeiro) e Ilana Bar Nissin Wirgues (São Paulo), vencedores das três categorias do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger – 2016/2017, com premiados e mais 12 selecionados da sexta edição do concurso. A mostra, promovida pela Funceb, fica até 12 de novembro.

Além de visitar o Palacete Bernardo Martins Catharino, o público poderá apreciar, nos jardins, as quatro esculturas do escultor Auguste Rodin, desfrutar de um agradável café bar e conferir na lojinha (andar térreo do casarão), obras de literatura voltadas para as artes plásticas, catálogos, indumentárias, gravuras e postais.

O Palacete das Artes é um órgão vinculado ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC)/Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA). Funciona de terça a sexta, das 13 às 19 horas, e sábados, domingos e feriados, das 14 às 18 horas.