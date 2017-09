Salvador: encontro de Domingos Meirelles com comunicólogos marcou início das atividades do presidente da Associação Brasileira de Imprensa na Bahia

Um jantar com diálogo sobre o Brasil, ocorrido nesta quarta-feira (27/09/2017) no Baby-Beef Alvarez, em Salvador, marcou o início das atividades do presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Domingos Meirelles, na Bahia. Na oportunidade, participaram Fábio Costa, representante da ABI Nacional; Regina Ferreira, vice-presidente do Sindicato de Jornalistas da Bahia (SINJORBA) e diretora da Federação Nacional dos Jornalistas; Carlos Augusto, jornalista, cientista social e diretor do Jornal Grande Bahia (JGB); Marcus Oliveira, publicitário, diretor da Meio Comunicação e Marketing; e, recepcionando os profissionais da comunicação, Benício Gama Santanna, responsável pela gerência do destacado restaurante.

No transcorrer do jantar, a pauta de assuntos foi diversificada. Por cerca de 3 horas foram abordadas as experiências profissionais de Domingos Meirelles, processo político eleitoral na Bahia para 2018, investimentos no metrô, envolvimento do ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) nos R$ 51 milhões encontrados pela Polícia Federal (PF), e as investigações do Caso Lava Jato.

Revelando familiaridade com a Bahia, o presidente da ABI citou entrevistas concedidas à profissionais que atuam no estado, as duas vezes em que visitou Feira de Santana e a convivência com os descendentes de Horácio de Queirós Matos (Chapada Velha de Brotas de Macaúbas, 18 de março de 1882 — Salvador, 15 de maio de 1931), na Chapada Diamantina.

O jornalista informou que os contatos iniciais que realizou com a família de Horácio Matos objetivou produzir reportagens para o jornal Folha de São Paulo, e que foi a partir destes contatos iniciais — com os descendentes do tenente-coronel da Guarda Nacional e chefe do exército de jagunços que perseguiu a Coluna Prestes — é que desenvolveu por 20 anos trabalho pesquisa de campo e documental, oportunidade em que pode aprofundar o conhecimento e coletar elementos probatórios sobre a Coluna Prestes, o movimento Tenentista e a Revolução de 1930.

O extenso trabalho de pesquisa Meirelles resultou em duas premiadas obras ‘As Noites das Grandes Fogueiras: uma história da Coluna Prestes’ e ‘1930: os órfãos da Revolução.

O diálogo transcorreu, sendo questionando sobre diferenças no controle da produção jornalística praticado pelos veículos de TV em que trabalhou e trabalha. Neste aspecto, Domingos Meirelles citou o fato de ter obtido ampla liberdade jornalística das Redes de Televisão SBT, no programa SBT Repórter e, atualmente, na Record, através dos programas Câmera Record e Repórter Record Investigação.

Com vasta experiência profissional, entre as décadas de 1970 a 2010, Domingos Meirelles atuou jornais O Estado de São Paulo (Estadão), Folha de São Paulo e O Globo, migrando para TV Globo, onde trabalhou até 6 de dezembro de 2007.

Conferência

Neste sábado (30/09/2017), às 9 horas da manhã, no Auditório II, do Los Pampas, em Feira de Santana, Domingos Meirelles apresenta, durante a II Conferência do Jornal Grande Bahia (JGB), projeto de revitalização dos jornais impressos e palestra abordando o tema ‘A retomada do nacional desenvolvimentismo e os desafios do Brasil com o advento da Inteligência Artificial (IA)’.

As atividades são promovidas pelo JGB e ABI e marcam os 10 anos de atuação do Jornal Grande Bahia. Veiculo de comunicação fundado em 2007 pelo jornalista e cientista social Carlos Augusto.