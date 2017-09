Racismo e Intolerância Religiosa em debate na Flica 2017

Vamos conversar sobre Racismo e Intolerância Religiosa no cotidiano? Esse é o convite dos pesquisadores Cléia Costa dos Santos e Sergio São Bernardo fazem aos visitantes da Festa Literária Internacional de Cachoerira (Flica), no dia 07 de outubro de 2017, quando durante todo o dia estarão no espaço da Secretaria de Promoção e Igualdade Racial (Sepromi), lançando o livro ‘Comentários ao Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia’, uma publicação que reúne artigos de 21 autores e demonstra a pluralidade e a diversidade de vozes que contribuíram e contribuem para a efetividade do estatuto, que consagrou-se como sendo a lei da agenda das lutas de resistência.

Em suas reflexões os autores deixam claro que a Bahia deu o exemplo que é possível construir o seu arcabouço legal, de forma participativa, na medida em que, posto o projeto à discussão, o movimento social, a academia, os pensadores e articuladores sociais da pauta da igualdade substantiva foram chamados para o debate, para as contribuições, resultando no texto avançado e pontuado de ações afirmativas. Segundo Cléia Costa o debate “não pode parar, e sempre será pauta do dia”.

Editado pela Ceala, o livro, segundo seus organizadores, será também uma fonte de pesquisa, fomentador de debates, de acesso a toda a sociedade e a compreensão que desse ponto de partida mais avanços poderão advir para o sistema normativo baiano e brasileiro.

Agenda

Quando: 5 a 8 de Outubro de 2017

Onde: Cachoeira/Ba