Prefeito de Jiquiriçá quer revitalizar a Cachoeira dos Prazeres e pavimentar ruas

O secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais (Serin) do Governo da Bahia, recebeu em audiência o prefeito do município de Jiquiriçá, João Fernando Alves Costa (PRP), conhecido como “Cascalho”.

No encontro na Serin, o prefeito esteve acompanhado por José Carlos Gonçalves Rebouças, conhecido como “Zé de Arlinda”, e Ronaldo da Cruz Siva, o “Som de Sinhozinho”, lideranças políticas de Jiquiriçá.

Segundo o prefeito, entre as demandas do município destaque para o pedido ao Estado para apoiar a revitalização do espaço turístico da Cachoeira dos Prazeres, além da construção do Portal da Cidade, que terão recursos financeiros repassados pelo Ministério do Turismo.

“Também solicitei a pavimentação asfáltica de ruas do centro da cidade, além de outras ruas em diversos bairros, e o envio de um caminhão caçamba para atender a Associação dos Agricultores Familiares da Região do Estivado”, informa o prefeito Cascalho, de Jiquiriçá.

Nilo Peçanha

Também presente na reunião na Serin, o prefeito de Nilo Peçanha, Carlos Antonio Bonfim de Azevedo, reiterou ao Estado o pedido para a cessão de um ônibus escolar para atender os alunos do distrito de São Benedito, e de uma ambulância, via emenda parlamentar do deputado Euclides Fernandes, para atender os moradores das comunidades rurais do município.

“Pedi também uma ação prioritária para realizar o asfaltamento da estrada que liga o distrito de São Benedito, em Nilo Peçanha, ao município de Piraí do Norte, trecho de 5 km de extensão”, afirma o prefeito Carlos Azevedo.