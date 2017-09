Orientação nutricional e limpeza de pele ocorre na academia do Parque da Lagoa, em Feira de Santana

Utilizada diariamente por quem pratica atividade física ao ar livre, num ambiente agradável e acolhedor, a Academia da Saúde Professor Nelson Nascimento, instalada no Parque da Lagoa Radialista Erivaldo Cerqueira, na avenida José Falcão da Silva, completou três anos no dia 15 de setembro. Neste sábado (30/09/2017), haverá uma programação no local para comemorar a sua implantação, das 8 às 11 horas, com aulas de zumba, swing baiano, limpeza de pele, além de orientações nutricionais.

A enfermeira Jamiley Dias, referência técnica da Academia da Saúde, destaca o número expressivo de pessoas que utiliza o equipamento público, com frequência quase diária, para promover a sua saúde.

“Toda aquela comunidade que mora no entorno, a exemplo dos bairros Baraúnas, Centenário, Milton Gomes e Sobradinho, costumam utilizar o espaço para realizar atividades físicas e promover a sua saúde”, observa.

No local são disponibilizados alguns aparelhos de ginástica ao ar livre, além de contar com um educador físico, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, que promove aulas e presta orientações. Ainda conta com os serviços da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), formada por nutricionista, educador físico, psicólogo, assistente social e também fisioterapeuta.