Mundos diversos da escrita se encontram na Festival Literário e Cultural de Feira de Santana

De um lado, o universo encantado do cordel com a figura mítica do trovador, o repente na ponta da viola, as sextilhas e as redondilhas perfeitas. Do outro, a virtualidade que trafega nas nuvens e invade os espaços etéreos dos versos. Os escritores que vivenciam mundos paralelos, que parecem distintos, opostos, mas que na verdade coabitam os espaços de devaneio dos leitores. Tudo isso pode ser degustado com olhos, mãos, toques virtuais na mistura de encontros proporcionados pela Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de Feira de Santana.

Durante os dias de programação do evento, entre palestras e bate-papos com leitores, escritores de diferentes estilos e gerações se encontram e vão compondo o cenário de mais uma edição da Feira. Quem tem mais tempo de caminhada, reconhece o que a nova geração traz de benefícios para o cotidiano da escrita e da leitura.

“A linguagem e os temas abordados por esses escritores mais novos faz também a gente pensar de forma diferente. A maneira como eles se expressam estimulam nossa reflexão e, deste ponto de vista, essa troca é válida”, considerou Franklin Machado, advogado e jornalista dedicado ao verso popular há 53 anos.

Sobre essa relação, Edgard Abbehusen, que acabou de lançar seu primeiro livro, afirma que é necessário buscar boas referências. “Para nós, dessa nova geração, é importante buscar aprender com eles, que faziam esse trabalho quando não tinham a internet como meio facilitador entre o leitor e o escritor. É bom que a gente busque essas referências nas gerações que vieram antes da gente pra gente conquistar o espaço com maturidade”, disse.

Edgard Abbenhusen, também autor do Fotocitando, perfil no Instragram, participou da “Conversa com Autores” na Feira do Livro, ao lado de Matheus Rocha, que tem dois livros lançados e criou o perfil Neologismos nas redes sociais.