JPT de Alagoinhas promove debate sobre 100 anos da Revolução Russa

Conhecer a história para entender o presente. Essa é a proposta do Curso de Introdução aos 100 anos da Revolução Russa, que será ministrado neste sábado (30/09/2017), as 16 horas, na sede do Partido dos Trabalhadores (PT) de Alagoinhas, na Rua Carlos Azevedo, no Centro. O curso será promovido pela Juventude do PT de Alagoinhas.

A aula será ministrada pelo dirigente nacional do PT, Jones Carvalho. “A Revolução Russa foi a primeira experiência para acabar com a exploração do homem pelo homem e que foi atacada por todos os países capitalistas do mundo. Precisamos desse conhecimento para reavaliar nossos caminhos”, explica Jones.

Para o secretário estadual da Juventude do PT da Bahia (JPT-BA), Matheus Maciel, a compreensão da Revolução Russa é importante para que os jovens entendam a luta de classes.

“É fundamental, em um período que a ascensão conservadora se coloca como obstáculo frente às lutas populares, que a esquerda tenha capacidade de formular sobre uma das principais experiências revolucionárias da História”, afirma.

Já o secretário municipal da JPT em Alagoinhas, Neto Costa, destacou que a classe trabalhadora e a juventude precisam reafirmar conquistas de experiências do passado e corrigir possíveis erros. “Desta forma, é extremamente importante analisar a principal revolução proletária do mundo, que neste ano faz 100 anos, e que nos traz importantes lições para podermos traçar um futuro na qual a classe trabalhadora seja autônoma e soberana”.

Para participar, basta comparecer ao local. Não é preciso fazer inscrição prévia.

