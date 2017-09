Jornalista Cid Moreira realiza coletiva de imprensa no Parque do Saber de Feira de Santana

Aos 90 de anos de idade, com uma trajetória gloriosa na comunicação brasileira e dono de uma voz inconfundível, o jornalista Cid Moreira, visita Feira de Santana pela primeira vez. O comunicador participa do V Congresso Científico da Faculdade Adventista da Bahia, em Cachoeira. Mas, Feira de Santana foi a cidade escolhida para sediar a coletiva de imprensa que será realizada no Museu Parque do Saber, nesta segunda-feira (02/10/2017), às 10h.

Cid Moreira passou por todas as fases dos meios de Comunicação no Brasil – Rádio, TV e Internet. Iniciou a carreira na Rádio Difusora de Taubaté e hoje com 73 anos de carreira e 90 anos de idade, continua em atividade. Na internet, há poucos meses, o jornalista lançou o Canal da Bíblia e também seu próprio canal: Cid Moreira Oficial.

Na TV, passou pela Tupi e Excelsior. Mas foi na Globo, emissora que está até hoje, que tornou-se Recordista Mundial como o apresentador que ficou mais tempo num telejornal. Foram 27 anos na bancada do Jornal Nacional. Cid começou no JN em 1969, ao lado de Hilton Gomes.

Outro sucesso de Cid Moreira é a narração da Bíblia. No fim da década de 90, lançou Textos do Novo Testamento. Vendeu cerca de 50 milhões de CDs. Suas gravações já atingiram mais de 60 milhões de cópias, em DVDs, CDs e em novas mídias.

Hoje, além de seu contrato de exclusividade com a Rede Globo, Cid viaja pelo Brasil, com a jornalista Fátima Sampaio Moreira, que também é sua esposa, e com o jornalista Siloé Almeida. Em suas apresentações, de maneira espontânea, ele conta muitas histórias de sua vida e experiência como apresentador, responde perguntas do auditório e fala de sua relação com Bíblia.

Agenda

Museu Parque do Saber

Rua dos Tupinambás, 275 | Bairro São João | Feira de Santana