GACC Bahia recebe artistas baianos para atividade com os pacientes

Os pacientes assistidos pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) passaram uma tarde diferente nesta quarta (27/09/2017), proporcionado pela visita do forrozeiro Jó Miranda, do comediante Renato Piaba, da dançarina e apresentadora Scheila Carvalho, dos integrantes da banda Play Way e da cantora Márcia Freire. Os artistas se uniram para celebrar o Setembro Dourado, campanha que visa conscientizar a sociedade quanto à importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, e fizeram a alegria dos pacientes no teatrinho da instituição, com muita música e a atividades lúdicas, elementos que ajudam a amenizar o desgaste ocasionado pelo tratamento.

Setembro Dourado e o Câncer Infantojuvenil

A campanha acontece durante todo o mês de setembro e, por isso é preciso estar atento aos primeiros sintomas.

O câncer infantojuvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias (que afetam os glóbulos brancos) e os do sistema nervoso central e linfomas (sistema linfático).

A doença é a principal causa de morte de crianças e adolescentes na faixa dos 5 a 19 anos, porém o diagnóstico precoce e o tratamento adequado proporcionam chances de até 80% de cura. Por isso a campanha visa conscientizar a sociedade quanto a importância da descoberta do câncer logo no início.