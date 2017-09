Frente Parlamentar é representada no Fórum de Combate à Violência contra Pessoas com Deficiência

O deputado estadual Angelo Almeida (PSB) comemorou a criação do Fórum de Combate à Violência contra Pessoas com Deficiência, na manhã desta quinta-feira (28/09/2017), no auditório da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia, uma importante medida de acompanhamento para os casos de violência física, sexual e psicológica em ambientes domésticos, públicos e institucionais.

O Fórum, que é fruto da parceria entre a SSP, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COEDE), efetuará o encaminhamento e acompanhamento de denúncias procedentes do Disque 100, Ouvidoria Geral do Estado e demais ouvidorias especializadas. Só no ano passado, na Bahia, foram registradas 662 denúncias e o Estado ocupa a 5ª posição no número de casos relacionados à violência contra pessoas com deficiência.

O socialista, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa de Direitos e de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Bahia, também parabenizou o governador Rui Costa pela implantação da Delegacia de Direitos Humanos, anunciada pelo secretário Maurício Barbosa para o primeiro semestre de 2018 e que abrigará núcleos de atendimento às pessoas com deficiência, população LGBT e vítimas de intolerância religiosa.

“Há um mês tivemos uma conversa com a representante da comissão de direitos humanos da OAB, a advogada Erica Uderman, que nos contou sobre a dificuldade de acesso à delegacia do idoso, por ser uma pessoa cadeirante. Nós debatemos a possibilidade de adequação desta delegacia de forma que ela pudesse atender também as demandas das pessoas com deficiência”, reforçou Angelo Almeida.

Ele esteve reunido com o secretário Maurício Barbosa e a advogada Erica Uderman, na manhã de ontem, para tratar sobre o tema. “Fico feliz em ver que esta demanda que trouxemos já estava sendo pensada pelo governador Rui Costa e sua equipe. Sem dúvida esta delegacia será de extrema importância para fortalecer as políticas públicas de proteção aos segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade”, finalizou.