Feira de Santana: reunião discute certificação do HGCA como hospital de ensino

A direção do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) se reuniu na manhã desta quarta-feira (27/09/2017), no auditório da unidade, com representantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e da Escola Estadual de Saúde Publica para discutir critérios e metas para o credenciamento do HGCA como Hospital de Ensino (HE).

De acordo com Dr. José Carlos de Carvalho Pitangueira, Diretor-geral do HGCA, o credenciamento é de interesse da atual gestão e também da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB). “O HGCA é Hospital Escola credenciado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) e conveniado com Instituições de Ensino Superior (IES). O que estamos buscando agora é a certificação para que possamos oferecer aos estudantes uma melhor estrutura de ensino”, disse.

A reunião contou com a presença do reitor da UEFS, Prof. Evandro Nascimento. Segundo ele, o HGCA sendo credenciado como HE receberá recursos do MEC que poderão ser utilizados para melhorias da unidade. “A universidade ganha muito com isso, pois os alunos dos cursos da área de saúde terão um campo de prática mais preparado, com protocolos de ensino mais representativos e mais qualificados. Além de ensino, podemos ter dentro deste programa questões relacionadas à assistência, à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. A universidade leva suas competências de ensino, pesquisa e extensão para o espaço do HE. Então, com isso, ganharemos todos: alunos, professores, profissionais do hospital e principalmente a comunidade”, afirmou.

Durante a reunião ficou definido que será formada uma comissão, instituída por membros do HGCA e da UEFS, que vai atuar para o cumprimento dos requisitos da portaria interministerial (Nº 285, de 24 de março de 2015) que redefine o Programa de Certificação de Hospitais de Ensino (HE).