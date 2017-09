Feira de Santana: Projeto Rua viva retorna e traz novas atrações para a Avenida Getúlio Vargas

Para quem busca por diversão, saúde e bem-estar, todos os caminhos levam à Avenida Getúlio Vargas, onde neste domingo (01/10/2017) volta a receber o Projeto Rua Viva, das 8 às 12 horas da manhã.

Para quem pensa que domingo é sinônimo de sofá e televisão por pura falta de opção, vai contar um reforço da Superintendência Municipal de Trânsito para mudar esta rotina. É que o projeto Rua Viva trará novidades para este domingo. Além da disponibilização de um espaço seguro, arborizado, agradável e amplo para a realização de práticas esportivas, haverá no local, diversas atrações para preencher o domingo do feirense com bons momentos entre os amigos e familiares.

A partir das 9 horas da manhã, haverá aula de alongamento ministrada pelos professores Afonso e Jorge. Depois deste aquecimento, o professor Luciano Melo promete muita agitação com sua famosa aula de swing baiano. Às 10 horas, haverá uma programação musical com a presença do músico Dan Silveira, e às 11 horas a programação é encerrada com a aula de ginástica funcional também com os professores Afonso e Jorge. Para a criançada, a animação vai ficar por conta do querido Palhaço Albertão. Além disso, haverá as atividades desenvolvidas pelo núcleo de educação para o trânsito da SMT, e a Secretária de Saúde que disponibilizará para a população serviços de aferição de pressão e testes de glicemia.

Considerada uma das Avenidas mais bonitas e arborizadas de nossa cidade, a Getúlio Vargas serve de espaço para a interação do público com a própria cidade. É o nosso cartão postal servindo de espaço para a construção de memórias afetivas do seu povo. O espaço também contará com a segurança da Guarda Municipal e Polícia Militar. O fechamento inicialmente ocorre em um lado da Getúlio Vargas, no sentido viaduto da Avenida de Contorno, e terá como via alternativa, a rua Marechal Castelo Branco, no bairro Capuchinhos, com entrada pela rua Luís Bahia, e a opção de retorno para a Getúlio pela rua Nova York (Veja mapa abaixo). Conforme a participação popular for aumentando, o espaço será ampliado.