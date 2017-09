Feira de Santana: espetáculo teatral Hoje eu não tô boa está em cartaz no Teatro Margarida Ribeiro

Após sua temporada de sucesso em Santo Estevão, no Centro Cultural de Santo Estevão, o espetáculo teatral ‘Hoje eu não tô boa!’ está em cartaz no Teatro Margarida Ribeiro, em Feira de Santana. Serão realizadas duas sessões da peça, nos dias 29 e 30 de setembro de 2017, às 20:30 horas.

No monólogo, o ator Adriano Lima interpreta a psicóloga Wanda Celeste, uma amiga íntima do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e agora investigada pela operação Lava Jato por superfaturamento no envio de toneladas de acarajé para o norte-americano. Celeste foi convidada a realizar uma palestra, mas teve o material extraviado no aeroporto, quando chegava de um encontro com Obama. Diante desse desafio, Dra. Wanda resolve improvisar e conta a própria história – da infância pobre e também os ‘causos’ vividos, alguns deles em festas e noitadas na capital baiana.

Adriano foi nacionalmente premiado por sua atuação, durante 20 anos, na peça Graxeiras Graças a Deus. A direção do espetáculo é do ator e diretor Fernando Marinho. ‘Hoje eu não tô boa!’ é uma adaptação do texto original de Luiz Gomes, escrito em 2007 em homenagem às professoras que marcaram as vidas do autor e do ator.

Desde que começou a ser encenado, em 2011, o texto sofreu diversas adaptações e Adriano Lima passou a dividir com o público histórias de família e lendas urbanas da Bahia. “Wanda é uma mulher politizada, à frente do seu tempo. Ela sabe que educação é a base de tudo e afirma que foi justamente isso o que mudou a sua vida, desde a infância pobre até chegar ao nível de uma palestrante internacional”, conta o ator, que acrescenta: “O texto tem um cunho social embutido, mas com muito humor, é lógico”.

O espetáculo já foi apresentado em cidades baianas, como: Santo Estevão, Salvador, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Ipirá, Itaberaba, Guanambi, Porto Seguro, Conceição do Coité e Feira de Santana.

Uma produção de Fellipe Ribeiro e Adriano Lima, com apoio da loja virtual Al Capone Fsa, CrossFit Fsa, Agência Um, Antônia Moreira Studio, Tv Subaé e Jornal Folha do Estado.

Agenda

Onde: Teatro Margarida Ribeiro

Quando: 29 e 30 de setembro

Horário: 20:30 horas