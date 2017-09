Eunápolis inaugura um dos maiores Programas Habitacionais da Bahia

Em clima de muita festa e emoção, aconteceu na manhã desta quarta-feira (27/09/2017), a Inauguração das 1700 casas dos Residenciais Arnaldo Moura Guerrieri e Alecrim. Com a presença de diversas autoridades, o prefeito Robério Oliveira comandou a grande festa que reuniu mais de 5 mil pessoas no Residencial Arnaldão, no bairro Vista Alegre.

Recepcionando os beneficiários, a Fanfarra Municipal e o cantor Zé do Forró deram início à festa. Com a chegada da comitiva do prefeito que contou com a presença do deputado federal Ronaldo Carletto, da 1ª dama de Eunápolis e prefeita de Porto Seguro Cláudia Oliveira, vereadores municipais e regionais, representantes do Banco do Brasil, secretários municipais e a anfitriã da inauguração a secretária de Assistência Social Larissa Oliveira, a cerimônia teve início com os discursos de autoridades e logo após a entrega das tão aguardadas chaves.

“Valeu a pena todo o esforço junto ao Ministério das Cidades para ver a alegria de todos vocês neste momento especial”, disse o deputado Ronaldo Carletto. Emocionada, a secretária de Assistência Social agradeceu. “Hoje é um dia de grande emoção para mim. Quero agradecer em ao deputado Ronaldo Carletto, um amigo de Eunápolis, o prefeito Robério que mais uma vez honrou seu compromisso com nossa população e a minha equipe da Assistência Social. Meu muito obrigado! E parabenizar os beneficiários, porque esta festa é de vocês. Que Deus abençoe seus novos lares”, disse a secretária.

Grande presente

Uma das beneficiárias a receber no palco sua chave foi a Maiara Santos Lopes, do Residencial Arnaldão, que gestante de seu quinto filho, recebeu do prefeito Robério sua casa já mobiliada, graças à parceria com a empreiteira Em casa que doou todos os móveis. “Não tenho nem palavras. Quando pensamos que Deus já fez muito, ele mostra que ainda pode mais. Obrigado ao prefeito Robério, a secretária Larissa e sua equipe, e ao pessoal da construtora. Só Deus para retribuir esse lindo presente”, agradeceu emocionada Maiara.

“Iniciei em Eunápolis um projeto de urbanização e de combate ao déficit habitacional ainda em minha primeira gestão e hoje entregamos um dos maiores programas habitacionais da Bahia, realizando o sonho da casa própria de 1700 famílias eunapolitanas. Com muito empenho e compromisso estamos trabalhando para ver nossa cidade crescer e transformar o nosso trabalho na felicidade de cada um de vocês. Parabéns por essa grande conquista”, concluiu o prefeito Robério Oliveira.