Estudantes da rede estadual participam da 10ª Feira de Livros de Feira de Santana 

Os estudantes da rede estadual estão participando da 10ª edição da Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, que segue até domingo 1º de outubro, na Praça João Barbosa de Carvalho. Organizado pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), o evento apresenta conta com estandes, exibição de filmes, teatro, mesa redonda, contação de histórias, lançamento de livros, shows, conversa com o autor, além de vasta programação cultural.

Durante a semana, os alunos foram presenteados pela organização do evento com um vale livro de R$ 28 para a aquisição de obras de livre escolha. Entre as unidades escolares que marcaram presença, estavam o Colégio Estadual Polivalente e o Centro Noturno de Educação da Bahia (Ceneb) de Feira de Santana. A estudante da 8ª série, Rebeca Silva, 14 anos, gostou do presente e, principalmente, da experiência. “Visitar a feira foi muito bacana porque pudemos ver uma variedade de livros que nem imaginávamos. Participei de uma sessão de autógrafos com um autor que conversou um pouco sobre o seu livro. Com certeza, isso nos incentiva a buscar a leitura”, afirmou.

Pela primeira vez em uma festa literária, o estudante Jadilson Júnior, 14, falou das suas impressões sobre o evento. “Gosto de ler e agora tive a chance de ir em um evento deste tamanho. O que mais achei interessante foi a programação diversificada, que une os livros com outras atividades. Teve uma apresentação de mágico que foi muito legal”, disse.