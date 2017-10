Em Itabuna, governador Rui Costa visita Exposição Agropecuária e anuncia duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna

Um dos principais eventos da Agroindústria do sul do estado, a Exposição Agropecuária de Itabuna (Expoita), recebeu a visita do governador Rui Costa neste sábado (30/09/2017). O governador aproveitou a oportunidade para anunciar que no início do mês de outubro retorna à cidade para assinar contrato que vai autorizar a duplicação da rodovia que liga as cidades de Itabuna e Ilhéus.

“Retorno em breve para assinar o contrato da duplicação da rodovia Ilhéus- Itabuna, esse grande sonho que a região tem há muitas décadas. Muitos desses sonhos estão sendo materializados, como a barragem do Rio Colônia, a ponte de Ilhéus, o novo hospital da Costa do Cacau. São marcos históricos, que a região espera há muitas décadas”, afirmou.

O governador parabenizou a região pela realização da Expoita. “A feira é muito importante para a agricultura, pecuária, e produção de leite, como toda a atividade econômica da região de Itabuna”.

Estima-se que cerca de cerca de R$ 10 milhões tenham sido movimentados desde a noite de abertura da exposição, na última terça-feira (26), entre leilões, feira de negócios e concurso de animais.

“Durante esses dias de evento, nós temos a possibilidade de o pecuarista e o agricultor participar e ver o que há de melhor na agropecuária do Estado da Bahia, através de palestras, seminários. É um evento para o grande pecuarista e também para o pequeno produtor, pois é uma preocupação do Governo do Estado, de fazer crescer a cadeia produtiva como um todo”, afirmou o secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Vitor Bonfim.

De acordo com os organizadores, cerca de 250 mil pessoas visitaram o evento para aproveitar a programação variada com bovinos, equinos, feira de negócios, palestras técnicas, concurso leiteiro, marcha equestre, shows musicais e um parque de diversões.