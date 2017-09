Eleição de gestores das escolas municipais ocorre em Feira de Santana

Está tudo pronto para a eleição de gestores e vice-gestores das escolas que compõe a Rede Municipal de Ensino. O pleito acontece nesta sexta-feira (29/09/2017), das 8 às 17 horas, nas escolas que funcionam nos turnos matutino e vespertino; e até as 21 horas, naquelas com atividades no noturno.

Para que as eleições aconteçam, a Seduc enviou para as escolas urnas eleitorais, atas para as eleições, além de formulários para a lista de eleitores. Todo o material de apoio à eleição foi entregue à junta eleitoral de cada escola, formada por dois professores e/ou especialistas, um servidor efetivo e um aluno.

Após o pleito e a apuração dos votos em cada unidade de ensino, a junta eleitoral trará para a sede da Seduc todo o material que será entregue à Comissão Eleitoral Central, que coordena a eleição.

Processo democrático

Ao todo, 131 escolas realizam o processo democrático para a escolha dos novos dirigentes. “A eleição acontece nas escolas onde foram inscritas chapas. Conforme o professor Marcos da Silva Rosa, membro da Comissão Eleitoral Central, que coordena o pleito, tem direito a voto um representante por segmento da comunidade escolar: dos alunos por classe do ensino fundamental I; dos alunos por classe do ensino fundamental II; dos pais por classe; professores e demais servidores efetivos lotados nas respectivas escolas onde acontece o pleito.

Concorrem aos cargos, professores e especialistas em educação que sejam efetivos da Rede Municipal e com experiência no magistério de, no mínimo, três anos. Além disso, os candidatos devem ter formação em pedagogia ou em licenciatura, desde que tenha especialização em gestão escolar.

A chapa eleita ficará no cargo por quatro anos. Cada diretor e vice-diretor pode se reeleger para o período subsequente apenas uma vez, conforme orienta a lei municipal nº 3.392, de 20 de junho de 2013. A expectativa da Comissão Eleitoral Central é que os resultados sejam divulgados no prazo de, no máximo, 15 dias após a eleição. “Esperamos que seja um processo tranquilo, que as juntas eleitorais cumpram o seu papel de apoiar e coordenar o pleito em cada escola. E que todos os eleitores escolham com responsabilidade os futuros dirigentes das escolas municipais”, ressalta Marcos Rosa.