Dia D da Inclusão Social abre vagas para pessoas com deficiência em Feira de Santana

‘Você é capaz! O mercado só precisa saber’. Este é o slogan que o Ministério do Trabalho escolheu para comemorar o Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas Com Deficiência e dos Beneficiários Reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Nessa sexta-feira (29/09/2017), considerado o ‘Dia D da Inclusão Social’, a Secretaria do Turismo, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, através da Casa do Trabalhador, abrirá as suas portas, das 7:30 às 17 horas, exclusivamente para oferecer uma oportunidade a pessoas portadoras de alguma necessidade especial, visando incluí-las no mercado de trabalho.

São considerados beneficiários reabilitados os incapacitados parcial ou totalmente para o exercício de sua atividade laboral, que tenha cumprido Programa de Reabilitação Profissional pelo INSS.

Intermediação de Mão de Obra

As vagas oferecidas são prospectadas e cadastradas pela Casa do Trabalhador junto aos empregadores locais. O objetivo da intermediação de mão de obra é reduzir o tempo de espera do trabalhador para ocupar a vaga específica disponibilizada pelo empregador.