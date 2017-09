Deputado Arimateia promove Caminhada pelo Setembro Colorido em Feira de Santana

Durante toda a manhã do próximo sábado dia 30 de setembro de 2017, o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e Institutos de Pesquisas Afins da Bahia, José de Arimateia (PRB-BA), com sua esposa, Cris Paiva, e equipe vão estar vestidos com as cores em alusão ao Setembro Colorido: Amarelo de Prevenção ao Suicídio, Verde de Incentivo ao Transplante e Doação de Órgãos e Vermelho e Branco pelo HTLV. A ação será realizada em Feira de Santana, às 9h, através de uma Caminhada que será iniciada nas proximidades do Transbordo Central e seguirá até a Praça de Alimentação da cidade.

Na última quarta-feira (dia 27), o parlamentar realizou um ato com a mesma temática, na Assembleia Legislativa da Bahia, com objetivo de transmitir informações precisas acerca dos temas para as pessoas que passavam pelo Saguão Principal da Casa Legislativa. No ensejo foram distribuídos folhetos informativos sobre os temas mencionados, vídeos explicativos do Ministério de Saúde e teve ainda a presença de autoridades ligadas aos assuntos.

Para José de Arimateia, defensor assíduo da saúde da Bahia, os assuntos inerentes ao “Setembro Colorido” devem se estender muito além deste mês e Feira de Santana estará sempre incluída no cronograma de atividades de seu mandato. “Agora chegou a vez da segunda maior cidade do Estado. Vamos caminhar pelas ruas da Princesa do Sertão com a finalidade de despertamos a comunidade feirense sobre as vantagens diretas do conhecimento e, consequentemente a prevenção de diversas doenças”, disse o deputado.