Coluna de Antônio José Larangeira de 30 de setembro de 2017

Medalha Dival Machado

O presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Jose Carneiro da Rocha enviando convite para a solenidade de entrega da Medalha Dival Figueiredo Machado aos edis Roque Pereira do Carmo, Antonio Rodrigues Pedreira e in memorian ao ex-presidente da Casa da cidadania Rony – Reinaldo Miranda Vieira Filho, às 19h30m segunda feira próxima, no Plenario do Legislativo feirense. Na data se comemora o “Dia Nacional do Vereador”

Teatro

Começa neste final de semana e prosseguirá até o dia 12 de outubro de 2017, com a realização de mais de 60 apresentações de grupos de nove estados do país, a 10ª edição do Fenatifs – Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana. Este ano o Fenatifs faz reverência ao circo, e ao palhaço, como partes integrantes das artes cênicas. Além dos espetáculos, terá quase 30 atividades paralelas, entre debates, oficinas, shows, filmes e rodas de bate-papo. As ações do Fenatifs deste ano serão promovidas em 21 espaços de Feira de Santana e região (teatros, praças, escolas, centros culturais), com a expectativa de atender a mais de 15.000 pessoas. Conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

Globo FM

Inaugurando nos próximos dias, nesta cidade, a Rádio Globo FM, cuja franquia já pertence ao Grupo Lomes de Radiodifusão. Substituirá a Transamerica Light e terá a frequência de 90,5, integrando assim a Rede Globo FM sediada no Rio de Janeiro. É uma concessão de Amélia Rodrigues e conta com cobertura de sinal local em Feira de Santana. Será capitaneada pela promotora de eventos Patrícia Sangalo.

Na Feira do Livro

O mercado de livros na Bahia foi tema de uma das mesas-redondas na programação da Feira do Livro, quando participaram da atividade representantes de três editoras do estado, (Mondrongo, Macurerê e da UFBA) que revelaram os principais desafios de produzir e comercializar livros aqui na Bahia. Apesar de anunciada presença do secretário de Cultura do Estado, Jorge Portugal, o mesmo não compareceu alegando motivos de saúde, todavia comentava-se que o mesmo estava de saída do governo Rui Costa. Manifestações como esta mesa-redonda são de suma importância pra gente multiplicar essa ideia”, explicou Fernando Oberlander, da Caramurê Publicações, uma editora especializada em autores baianos. Nesta edição da Feira do Livro estão presentes 21 expositores de várias cidades do país.

Novo escritório

Bastante concorrida a inauguração do escritório de advocacia do deputado estadual Zé Neto (PT). À esta coluna, declarou que “sabe que mandato eletivo é passageiro, mesmo que demore, tem cuidado da sua vida profissional, já que é advogado praticante”. O fato ocorreu na noite de quarta-feira última à noite, oportunidade que contou com a presença de pessoas dos mais diversos segmento da sociedade.