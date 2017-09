Bombeiros promovem I Encontro Técnico de Prevenção ao Suicídio; evento ocorre em Salvador

Com a finalidade de aprimorar os conhecimentos e as habilidades dos profissionais da corporação, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia realizou, na manhã desta sexta-feira (29/09/2017), no auditório do Centro Universitário Senai Cimatec, na avenida Orlando Gomes, Piatã, o I Encontro Técnico de Prevenção ao Suicídio e Protocolo de Atendimento do CBMBA.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Francisco Telles de Macedo, ressaltou a relevância do evento, ao revelar que “infelizmente têm pessoas que buscam o suícidio como saída para os problemas, daí a necessidade da corporação estar cada vez mais capacitada para atuar nesse tipo de ocorrência”.

O encontro também destacou a campanha ‘Setembro Amarelo’ de combate ao suicídio, onde representantes do Centro de Valorização da Vida (CVV) e do Serviço de Valorização Profissional (Sevap), dentre outros órgãos, abordam a importância do apoio emocional como forma de prevenção e os fatores sociais que podem contribuir para a tentativa de suicídio.

“É um momento que proporciona novos conhecimentos para a corporação, que lida diariamente com diversos tipos de ocorrência. Temos a missão de salvar vidas e toda qualificação é sempre bem-vinda”, pontuou o sargento BM Madson Silva de Santana.

Além de policiais militares baianos, a capacitação, que reuniu aproximadamente 400 pessoas, contou com bombeiros da Bahia, Sergipe, Maranhão, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.