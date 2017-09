Banda Renascer Praise, Banda do PA, Banda ao Cubo, Kartsbernea e Tonzão participam da Marcha para Jesus em Salvador

Os fãs da música gospel da Bahia têm o que comemorar. Neste sábado (30/09/2017), nomes como Banda Renascer Praise, Banda do PA, Banda ao Cubo, Kartsbernea e Tonzão virão a capital baiana para se apresentar na 20ª edição da Marcha para Jesus. O início do evento será às 13h no Largo do Campo Grande. Logo em seguida, haverá a marcha que segue até a Praça Castro Alves, com apresentações de diversas bandas distribuídas em cerca de 15 trios elétricos.

Considerada a segunda maior Marcha do mundo, o evento deve reunir milhares de pessoas de diversas localidades e caravanas com o objetivo de marchar, levando o nome de Jesus pelas ruas da cidade de Salvador com música, louvor e oração.

Este ano, o projeto tem como tema “Jesus, o Rei dos reis”, em alusão à passagem bíblica de Apocalipse 19:16.A expectativa mais uma vez é de um grande público, maior que os registrados nas edições anteriores.

Durante o percurso ao som dos trios, os participantes formam um grande exército de Deus, percorrendo as ruas onde os trios fazem paradas em pontos estratégicos para dedicar orações a fim de abençoar a população e as autoridades. Na Praça Castro Alves, palco da grande concentração, a organização da Marcha fará um show especial com mais bandas locais e grandes nomes da musica gospel no Brasil. Os shows devem terminar por volta das 22h.

​Parte do calendário de eventos soteropolitano, a Macha para Jesus é fruto da união de diferentes igrejas evangélicas. No circuito, os participantes, cantam, louvam e oram em nome de Jesus Cristo. Como em anos anteriores, a caminhada de fé vai receber centenas de turistas de todo o país, mobilizados em caravanas.

Tradição – A Marcha acontece em várias cidades do mundo há 28 anos. No Brasil, o movimento foi iniciado pelos líderes da Igreja Renascer, Apóstolo Estevam Hernandes e Bispa Sônia Hernandes. O evento faz parte do calendário oficial do País desde setembro de 2009, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Federal n° 12.025, que estabelece a Marcha como uma celebração nacional.

As edições da Marcha para Jesus seguem por várias capitais do país, sempre com o apoio de diversas igrejas evangélicas e denominações cristãs da Confederação das Igrejas Evangélicas Apostólicas do Brasil (CIEAB).

Agenda

O que: ‘Marcha para Jesus Salvador 2016’

Quando: 30 de setembro de 2017

Onde: Saída do Largo do Campo Grande, passando pela Avenida Sete de Setembro e concentração na Praça Castro Alves

Local: Praça Castro Alves

Horário: às 14h