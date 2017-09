Associação Brasileira de Odontologia é homenageada pelos 70 anos de existência na Câmara Municipal de Salvador

Associação Brasileira de Odontologia foi homenageada na noite de terça-feira (26/09/2017), no Plenário Cosme de Farias, Câmara Municipal de Salvador. O motivo do evento foi a comemoração dos 70 anos da ABO, que ao longo do tempo desenvolveu um excelente trabalho que beneficiou a comunidade.

O proponente da sessão especial, vereador Luiz Carlos de Souza, (PRB-BA), presidiu a mesa, que foi composta pela Dra. Maria Angélica Behrens, presidente da ABO; Dr. Francisco Simões, representante do Conselho Federal de Odontologia; Dra. Viviane Maia, representando o Conselho Regional de Odontologia da Bahia.

Além disso, abrilhantaram também o evento, Dra. Ticiane Mendonça, Coordenadora de Saúde Bucal do Município, representando a Secretaria de Saúde do Município; Dr. Edésio da Silva Góes, Presidente do SINDODONTO-BA; e a Tenente Alves Peixoto, representando o Comandante da 6ª Região Militar, General Juarez Alves.

Durante o discurso, o vereador Luiz Carlos lembrou a trajetória de sucesso da ABO, durante esses 70 anos, agradeceu e parabenizou a associação pelo excelente trabalho realizado junto à comunidade.

“Para mim, é uma grande honra homenagear esta instituição que possui uma bela história de solidariedade, de cuidado com o próximo. Por isso, não posso deixar de agradecer, aplaudir, parabenizar e contribuir para que a ABO cresça muito mais e possa alcançar um número ainda maior de pessoas”, declarou em discurso o edil.

Dra. Maria Angélica Behrens, presidente da associação, reforçou o empenho do vereador em contribuir para o andamento do trabalho da ABO:

“O vereador Luiz Carlos é um grande parceiro e está sempre nos ajudando, para a realização de ações que nos possibilite melhorias, como por exemplo, a renovação do Título de Utilidade Pública Municipal da ABO e nos presenteou com esta sessão em comemoração aos 70 anos da instituição”.