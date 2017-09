Arany Santana assume a Secretaria Estadual de Cultura da Bahia

O governador Rui Costa informou na tarde desta sexta-feira (29/09/2017) que a Secretaria de Cultura do Estado será comandada por Arany Santana, ex diretora do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI). A cerimônia de posse será na próxima segunda-feira (1º), às 14h, no Salão de Atos da Governadoria.

Arany ocupa a vaga deixada por Jorge Portugal que entregou carta ao governador pedindo exoneração do cargo na última quinta-feira (28).

Professora, atriz e ex-diretora do Ilê Aiyê, Arany Santana diz que dar continuidade ao trabalho implementado nesta gestão é motivo de honra. “A cultura teve avanços na Bahia principalmente com o projeto de interiorização, com as Escolas Culturais. Como educadora, acho um dos projetos mais importantes junto às escolas públicas. Vamos continuar garantindo um trabalho de qualidade junto a artistas e grupos sociais”, declarou a nova secretária.