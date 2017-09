A festa do teatro infantil brasileiro vai começar em Feira de Santana

A 10ª edição do Fenatifs – Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana começa neste final de semana, prosseguindo até o dia 12, em Feira de Santana e outras cidades da região, com a realização de mais de 60 apresentações de grupos de nove estados do país.

Este ano o Fenatifs faz reverência ao circo, e ao palhaço, como partes integrantes do teatro. Reunindo grandes figuras de renome nacional que trabalham com essa linguagem. Fortalecendo o intuito do festival em valorizar, e reconhecer, a importância da arte circense para a cultura, sem perder o seu fundamento em ser plural, o festival reúne ainda outras grandes atrações de diferentes linguagens artísticas.

Além dos espetáculos, teremos quase 30 atividades paralelas, entre debates, oficinas, shows, filmes e rodas de bate-papo. As ações do Fenatifs deste ano serão promovidas em 21 espaços de Feira de Santana e região (teatros, praças, escolas, centros culturais), com a expectativa de atender a mais de 15.000 pessoas.

Atividades prévias

Nesta sexta-feira (29), das 19 às 21 horas, no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) teremos o encontro “Palhaças Bem-vindas Sois Vós”, atividade prévia ao festival, liderada pela atriz, palhaça e pesquisadora da arte-ritual e da palhaçaria pessoal alinhada à ritualidades do feminino, Felícia de Castro (BA).

O encontro consiste em uma grande reunião feminina em busca do prazer em ser, se reconhecer e se valorizar enquanto mulher e palhaça, desse movimento resultará a intervenção de palhaças “As semeadoras cômicas”, na próxima segunda-feira (2 de outubro).

No sábado (30), das 8h30 às 14h30, terá prosseguimento o encontro “Palhaças Bem-vindas Sois Vós”, novamente no Cuca. Além disso, será realizado o workshop “Riso e Siso na Qualidade de Vida”, com o ator, diretor e performer Rodrigo Robleño (MG).

Coordenador artístico do Projeto Uniclown, grupo de palhaços (que une profissionais e amadores), Robleño dirigiu vários espetáculos de teatro de rua, bonecos e palhaços. Entre as companhias com as quais já trabalhou destacamos o Cirque du Soleil, no espetáculo Varekai, e o Armatrux.

As atividades prévias serão encerradas com a apresentação do espetáculo “Volume 1”, com o grupo Desconcerto em Ri Maior (BA), às 15 horas, na Praça do Fórum, dentro da programação da 10ª edição da Feira do Livro.

Abertura oficial

No domingo (1º de outubro de 2017), diversas atividades serão promovidas para marcar a abertura oficial do Fenatifs 2017. Às 8 horas, ocorrerá na Praça da Matriz a “Palhaceata”, encontro entre artistas e o público. Das 9 às 17 horas, o Museu Regional de Arte (MRA), estará aberto para visitação pública.

A partir das 9h30, no Teatro do Cuca, será apresentada a intervenção “Sete Liste”, com Felícia de Castro. Logo em seguida, às 10h30, no mesmo local, a Turma do Biribinha (AL), encena o espetáculo “Mágia”.

No turno vespertino mais quatro ações culturais. A partir das 14 horas, apresentação do espetáculo “Mala sem Alça”, com a Cia. de Palhaço Orgânico (BA), na Feirinha da Estação Nova. No mesmo horário, no Parque da Lagoa, Rodrigo Robleño dirige a oficina “E o Palhaço, o que é?”. No Teatro do Cuca, às 16 horas, a Cia. Pé de Chinelo (SP) encena “SANANAB”.

O primeiro dia do Fenatifs será encerrado com o evento musical Jam na Cuca. Atividade produzida pelo grupo Quaternária Instrumental e que conta com a participação de músicos convidados de Feira de Santana e região, a partir das 17 horas, no Tetro de Arena.

Apoio institucional

O Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana faz parte dos eventos culturais calendarizados do Estado da Bahia e na 10ª edição conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/ 2016 Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro, sociedade civil, cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública (Lei nº 3.574/2015), com sede e foro na cidade de Feira de Santana – BA.

A Cia Cuca de Teatro é formada por artistas independentes que trabalham, desde 1998, com projetos de cunho socioeducativos e culturais e com a criação e produção de espetáculos voltados para a infância e juventude.

O Fenatifs conta também com o apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, parceria que fortifica e mantém vivo e pulsante o movimento do teatro para a Infância e Juventude na cidade de Feira de Santana – BA.

Espetáculos e atividades formativas

Desde a 1ª edição (em 2008) o Fenatifs vem oferecendo no período de 1º a 12 de outubro mais de 50% da sua capacidade de atendimento para que estudantes da rede pública possam ter acesso gratuito aos espetáculos que se apresentam nos teatros de Feira e nos espaços alternativos. As reservas podem ser feitas através do e-mail: [email protected]

Para a comunidade em geral e instituições privadas os ingressos para os espetáculos são vendidos a preços populares: R$ 15,00 (meia promocional para todos), um incentivo para que os adultos possam ir com as crianças ao teatro. Além dos ingressos a preços populares o público espontâneo também pode ter acesso aos espetáculos que são apresentados nas Mostras Jovens Talentos e Talentos Mirins através da doação de 1 kg de alimento não perecível.

O festival também oferece gratuidade nas suas atividades formativas que são compostas por oficinas, workshops, palestras, filmes, debates direcionados a todos os públicos, desde artistas, arte-educadores, profissionais liberais até pessoas interessadas em conhecer melhor o movimento artístico e cultural. Como colaboração, os participantes são convidados a doarem 1 kg de alimento, contudo a doação não é obrigatória.

As doações são destinadas a instituições e projetos sociais de Feira de Santana (BA). Para todas as Atividades Formativas do 10º Fenatifs serão emitidos certificados de participação. Os interessados em participar das Atividades Formativas podem se inscrever pelo site www.ciacucadeteatro.com.br.