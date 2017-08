Voluntárias Sociais: deputado José de Arimateia atua para o não fechamento do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira

Durante a manhã desta segunda-feira (31/07/2017), o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e Institutos de Pesquisas Afins da Bahia, deputado estadual, José de Arimateia (PRB-BA), viabilizou uma reunião nas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) para contar com o apoio da primeira dama do Estado, Aline Peixoto.

A iniciativa surgiu pela preocupação do parlamentar em unir forças para o não fechamento do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. Em 2016, mais 5,5 mil pessoas foram atendidas na emergência e 997 internadas na instituição médica, referência em psiquiatria. A unidade foi inaugurada no bairro de Narandiba, na capital baiana, em 1982.

O deputado Arimateia já realizou uma serie de mobilizações para o não fechamento do hospital. No dia 24 de maio, o parlamentar promoveu um amplo diálogo com a diretora-geral da unidade de saúde, Grace Lopes, como também realizou audiências públicas acerta do tema e várias reuniões com os profissionais aderentes ao movimento. “Não podemos permitir esse retrocesso na saúde pública da Bahia”, opinou o republicano.

Estiveram presentes na ocasião, a diretora geral das Voluntárias Sociais, Leila Colangeli, a presidente da Associação de Apoio a Familiares, Amigos e Pessoas Portadoras de Transtornos Mentais (AFATOM-BA), Rejane de Oliveira, a deputado estadual, Mirela Macedo (PSD), além do representante da Sesab e da farmacêutica do Hospital, Solange de Oliveira Santana.