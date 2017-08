Secretaria da Educação da Bahia disponibiliza mais de 5 mil conteúdos via web que auxiliam na preparação para o ENEM

Os estudantes da rede estadual têm mais uma ferramenta de auxílio na preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que acontecem nos dias 5 e 12 de novembro de 2017. Além das aulas e projetos realizados nas unidades escolares focados na avaliação, o aluno tem à sua disposição uma série de conteúdos digitais educacionais abrigados no Ambiente Educacional Web, no Portal da Educação, da Secretaria da Educação da Bahia (ambiente.educacao.ba.gov.br). São mais de 5 mil conteúdos, entre vídeos, imagens, áudios, textos, planilhas e sequências didáticas, de diversos assuntos, que podem ser utilizados de forma gratuita por estudantes e professores.

Para os interessados, a plataforma trata-se de um ambiente pedagógico multidisciplinar que reúne, além dos conteúdos digitais, ambientes de apoio com jogos, plataformas e softwares educacionais, blog do Professor Web, assim como programas desenvolvidos pela TV Anísio Teixeira. Os estudantes também podem acessar as vídeo-aulas do programa do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec), que abordam temas diferentes de diversas disciplinas e que dialogam com os assuntos das avaliações. O EMITec conta com aulas produzidas diariamente e transmitidas via internet, em tempo real, para alunos de áreas remotas da Bahia.

Segundo o coordenador da Rede Anísio Teixeira, que gerencia o Ambiente Educacional Web, Yuri Wanderley, o espaço possibilita que, por meio de filtros, o estudante encontre com facilidade os assuntos que o interessa. “Aquele que acessar o ambiente vai poder encontrar os conteúdos digitais por disciplinas, temas transversais ou tipos de conteúdo, o que facilita no momento de procurar temas ligados ao ENEM”, explicou. Yuri ainda destaca que pelo Ambiente Educacional o aluno pode encontrar outras plataformas. “Qualquer portal ou site de qualidade que seja gratuito é disponibilizado o link para que o estudante também possa ter outras opções para acompanhar nos estudos”, afirma.

Para o professor e produtor de conteúdo, Ródson Souza, o espaço tem um grande diferencial para o estudante. “O aluno pode encontrar o mesmo assunto apresentado de diversas linguagens e isso é muito importante porque ele pode buscar aquele que melhor se adapta ao seu aprendizado. Além ainda, de ser uma boa fonte de recursos para os próprios professores trabalharem em sala de aula”, destaca.