SEBRAE anuncia vencedoras da edição 2017 do Prêmio Mulher de Negócios

No próximo dia 3 de agosto de 2017, serão divulgadas as vencedoras da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2017. O evento será realizado às 18 horas, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. Entre 19 finalistas baianas, três serão contempladas com os troféus ouro, prata e bronze, nas categorias pequenos negócios, microempreendedora individual e produtora rural. A primeira colocada concorrerá também na etapa nacional da premiação, que acontece em Brasília.

“Com o empoderamento feminino, creio que o Prêmio dá uma maior visibilidade às empreendedoras através de seus relatos. As histórias de vida servem de exemplo para outras mulheres que possuem o mesmo desejo de empreender”, avaliou a analista do Sebrae Bahia e gestora estadual do prêmio, Andrelina Mendes.

A banca examinadora contou com a participação da assessora da Diretoria Técnica do Sebrae Bahia, Karla Falcão; da responsável pela área de Relacionamento da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), Natalia Costa; da superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Carine Magalhães; da presidente do Conselho da Mulher Empresária, Rosemma Maluf; da coordenadora da Câmara da Mulher Empresária da Federação do Comércio (Fecomercio), Joana Andrade; do assessor da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Lucas Teixeira; e da assessora da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Lucy Goes.

A realização é do Sebrae com a parceria da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil (BPW), e apoio técnico da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

O prêmio teve 213 empreendedoras inscritas. Desse total, 171 confirmaram candidatura, através do envio de um relato. Por fim, 19 finalistas foram selecionadas, que podem ser conferidas na lista abaixo:

Categoria Pequenos Negócios

Empresária: Rosana de Lourdes Barbosa

Empresa: EV Escritório Virtual

Município: Salvador

Empresária: Daniela Brito Veloso de Santana

Empresa: Bolo das Meninas

Município: Salvador

Empresária: Ana Paula Rodrigues do Nascimento

Empresa: Manancial Extintores

Município: Salvador

Empresária: Fernanda Trautmann

Empresa: Maria Maria Lavanderia

Município: Salvador

Empresária: Stelamaris Aparecida de Souza

Empresa: Padaria Italiana

Município: Barreiras

Empresária: Núbia Najara da Silva Simões

Empresa: Laboratório Estrela

Município: Serrinha

Empresária: Rosimeire Borges Ramos do Carmo

Empresa: Escola Padre Braulinho

Município: São Gonçalo dos Campos

Empresária: Maria Aparecida Damasceno Aguiar

Empresa: Pousada Pedra Torta

Município: Itacaré

Empresária: Luana Lessa

Empresa: Chor Chocolate de Origem

Município: Ilhéus

Empresária: Marcela Monteiro de Carvalho

Empresa: Cacau do Ceu

Município: Ilhéus

Empresária: Cecilia de Souza Alves Gomes

Empresa: Amado Cacau

Município: Buerarema

Empresária: Ricelli Batista Carvalho dos Santos

Empresa: RC Consultoria e Instrutoria

Município: Itiúba

Empresária: Maria Socorro de Oliveira

Empresa: Ótica do Vale

Município: Sobradinho

Empresária: Josecreia Pereira da Silva

Empresa: Cléia Fotos e Vídeo

Município: Irecê

Empresária: Maria Gleide de Souza

Empresa: Espaço Gleide

Município: Seabra

Empresária: Juliana Martinetto Melillo

Empresa: Arraial Trip Tur

Município: Porto Segur

Categoria Microempreendedora Individual

Empresária: Jucirlene Almeida Lima

Empresa: Ju Estetica

Município: Teixeira de Freitas

Categoria Produtora Rural

Empresária: Luena Maria Ferreira dos Santos

Empresa: Luena Maria Ferreira dos Santos

Município: Santa Cruz Cabrália

Empresária: Natalina Pereira de Souza

Empresa: Chácara Flor do Alto

Município: Angical