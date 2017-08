PLANSERV é eleito melhor Operadora de Autogestão no Prêmio Benchmarking 2017

O Planserv foi reconhecido com o primeiro lugar do Prêmio Benchmarking 2017 na categoria “Operadora de Autogestão”. Esta é a sexta vez que a Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais é contemplada no mais significativo prêmio do trade da saúde, organizado pela Revista Diagnóstico. Com 4160 votos, o Planserv se posicionou na frente de operadoras como Petrobras e Cassi, que tiveram 3120 e 1550 votos, respectivamente. A cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores será realizada em outubro.

A escolha dos vencedores é feita por uma comissão avaliadora formada por representantes de todos os concorrentes (empresários e CEO’s) e demais atores do mercado (dirigentes, consultores e autoridades). Os critérios avaliados na premiação são inovação, novos investimentos, credibilidade e visibilidade de mercado.

Ações premiadas

No quesito inovação, o Planserv se destacou especialmente pelo seu Programa de Assistência Farmacêutica, que tem como objetivo proporcionar cobertura assistencial ao fornecimento de medicamentos de uso continuado e que seja de regime ambulatorial para patologias definidas em programas instituídos pelo plano. “Queremos que o atual modelo de dispensação, feita através de prestadores credenciados, deixe de ocorrer a partir da implantação de uma farmácia própria, progressivamente. Estamos trabalhando com este foco porque, além da redução de custos, este projeto vai garantir aos beneficiários do Planserv o acesso a medicamentos que assegurem a adesão aos tratamentos, sobretudo por pessoas portadoras de doenças crônicas”, resumiu a Coordenadora do Planserv, Cristina Cardoso.

Em relação ao critério credibilidade, o Planserv foi contemplado com base na retidão com a qual os recursos públicos são tratados a partir da adoção de mecanismos de acompanhamento da receita e despesa feito através da análise de tendências e avaliação por prestador. “A relação do Planserv com o mercado evoluiu em contínuo processo de consolidação do posicionamento do órgão como um contratante desejável e, em alguns casos, até disputado. Tal credibilidade é revelada pelo número de prestadores interessados em se credenciar ao Planserv”, destacou a Coordenadora Geral do Planserv. Em 2016, mais de mil estabelecimentos assistenciais de saúde pleitearam o credenciamento de serviços junto ao plano.

Entre os investimentos feitos no último ano, que também colaboraram para a conquista do Benchmarking 2017 pelo Planserv, destacam-se os projetos de tecnologia, tais como o cartão virtual do beneficiário, o Sistema de Atendimento Planserv, o protocolo eletrônico e a adoção de um modelo ágil para gestão de tecnologia.

Por fim, no quesito “Visibilidade de Mercado”, o plano se destacou por sua participação em encontros, reuniões e eventos nacionais, como o Congresso da Unidas – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Entre os temas recorrentes abordados nestas ocasiões, destacam-se o envelhecimento da população brasileira, a judicialização da saúde, a melhoria da atenção à saúde dos servidores, o atual cenário econômico e suas consequências para a saúde suplementar.