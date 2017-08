Feira de Santana sediará 25ª Jornada de Cardiologia; evento conta com especialistas de diversas parte do país

Somente em 2016, quase 350 mil pessoas morreram por doenças cardiovasculares no Brasil. A informação é uma estimativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia e serve de alerta para os cuidados necessários em relação à prevenção e também ao tratamento precoce e eficaz dos problemas cardíacos.

Essas e outras questões serão discutidas durante a programação da 25ª Jornada de Cardiologia de Feira de Santana. O evento será nos dias 4 e 5 de agosto de 2017, no Auditório do Hotel Atmosfera, localizado na Rua São Domingos, bairro Santa Mônica.

Prevenção cardiovascular, obesidade, arritmias, suplementação com vitamina D, cardiopatias na gestação, diabetes e novas terapias para doenças cardiovasculares são alguns dos temas que serão abordados. Mesas-redondas, colóquios, sessões especiais e sessões de casos clínicos farão parte da programação.

Dentre os palestrantes mais aguardados está o Dr. José Francisco Kerr Saraiva, de São Paulo. Em sua explanação, o especialista vai tratar dos inibidores de SGLT2, novas terapias para doença cardiovascular e metabólica, no que diz respeito à indicação e forma de prescrição.

A Jornada tem como público-estratégico estudantes e profissionais de saúde. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas no site da SBC: www.sbcfeiradesantana.com.br . Os valores das taxas de inscrição variam de R$ 60 a R$ 120. No site também está disponível a programação detalhada do evento.

Curso Eletrocardiograma na Emergência

Além da programação específica da Jornada de Cardiologia, o público também pode aproveitar a oportunidade de aprimorar os conhecimentos em “Eletrocardiograma na Emergência”, através do curso promovido pela Liga Acadêmica Cardiopulmonar, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

A atividade ocorrerá na tarde do sábado, 5 de agosto, também no Auditório do Hotel Atmosfera. Os interessados devem se inscrever através do e-mail: [email protected] .