Feira de Santana: Museu de Arte Raimundo de Oliveira comemora 21 anos

O Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira (MAC Feira de Santana) órgão regido pela Fundação de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa, comemora no próximo dia 3 de agosto de 2017, a partir das 19:30 horas, seu aniversário de 21 anos.

O evento contará com apresentação do músico Dan Silveira, além da exposição de pinturas do artista plástico feirense Marcus Moraes, que dá nome ao novo espaço de eventos do MAC numa homenagem sugerida pelo presidente da FUNTITEC, Antônio Carlos Daltro Coelho, e acatada pelo prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo.

O Museu de Arte Contemporânea Raimundo Oliveira foi concebido em 1996 pelo Departamento de Cultura do Município, na época dirigido por Juraci Dórea Falcão, na gestão do prefeito José Raimundo Pereira de Azevedo. Desde que inaugurado, tem promovido por meio de uma linha museológica dinâmica, diversas exposições, palestras culturais, oficinas de artes, edições de livros e mostras de vídeos.

Recentemente o Museu passou por algumas reformas para melhorias em sua estrutura e para possibilitar a ocupação de um novo espaço por parte da população feirense.