Salvador: DJ el Cabong abre edição do Música no Parque

Pode ser pop, rock, da década de 70 ou novinha, que acabou de sair do estúdio. O play list do DJ el Cabong, nome artístico de Luciano Matos, não tem preconceitos, desde que seja música brasileira. Toda sua diversidade musical está presente na terceira edição de 2017, do Música no Parque. O evento terá a banda Ifá como atração principal e acontece no dia 5 de agosto de 2017, a partir das 17 horas​, no Parque Costa Azul​.

Exímio pesquisador da música nacional, nas suas apresentações tem repertório dançante, consistente, que foge do lugar comum. Apresenta novidades, respeita clássicos, desenterra pérolas e passeia por estilos com muita facilidade. Música brasileira, rock de diversos sabores, música pop, electro, samba, frevo, cumbia, afrobeat, samba-rock, forró, música latina, carimbó, batucada ou até mesmo axé (dos antigos). DJ el Cabong começou a discotecar pop, rock e música brasileira em geral em festas de amigos em 2001. Deu certo. A partir de 2003 começou a tocar em festas

O Música no Parque é apresentado pela OI e Governo do Estado, com patrocínio do G Barbosa, por meio do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O projeto conta com o apoio do OI Futuro, Do Bem. Bebidas Verdadeiras, TVE, Educadora FM e da CONDER (Companhia de Desenvolvimento Urbano) através do Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. É uma realização da Caderno 2 Produções em parceira com Polo Cultural.

Agenda

Local: Parque Costa Azul | Salvador

Data: 05 de agosto (sábado) – Horário: 17h